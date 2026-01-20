　
一晚1.8萬！業者無畏少子化海嘯　搶進水湳推高端產後照護

▲心月居產後照護。（圖／記者游瓊華攝）

▲看好台中水湳經貿園區的發展潛力，以及台中人敢花、捨得花，有業者搶進水湳園區設立高檔產後照護中心。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台灣少子化問題加劇，內政部預估民國114年新生兒總數將跌破11萬大關，生育率位居世界末座。不過，業界分析，現代家庭生育胎數少，資源集中化趨勢帶動產業從傳統月子中心轉型為「精緻化、科學化」的健康管理機構。

看好台中水湳經貿園區的發展潛力，以及台中人敢花、捨得花，深耕彰化40年、由醫師黃奇勤創辦的勤英事業，去年九月跨區進軍台中成立「心月居」。

▲心月居產後照護。（圖／記者游瓊華攝）

▲業者強調「藝廊式」坐月子體驗。（圖／記者游瓊華攝）

業者透露，因少子化，不少家長願意從坐月子就開始砸錢，館內最頂級房型一天1萬8000元，儘管價格不斐，但2026年上半年幾乎被預約完，許多準媽咪都是拿到媽媽手冊後就趕來預約，粗估坐一次月子得花30到50萬元不等。

▲心月居產後照護。（圖／記者游瓊華攝）

▲業者還與台中知名餐廳合作，讓產婦不在只有月子餐可選擇。（圖／記者游瓊華攝）

機構鄰近中央公園與綠美圖，強調「藝廊式」坐月子體驗，館內陳列名畫家曾榮泰作品。業者透露，現代人想法不若以往保守、傳統，許多產婦也不想坐月子期間天天吃月子餐，因此還與知名餐廳聯名開發客製化膳食，甚至與米其林餐廳合作，就是要搶攻高端產後照護市場。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

