一晚1.8萬！業者無畏少子化海嘯　搶進水湳推高端產後照護

台中一名11歲女童疑似感染細小病毒B19，在與家人外出時，車上突然大叫一聲後昏迷，送醫插葉克膜救治仍回天乏術。事實上，相關死亡案例過往也曾發生，最轟動的莫過於同樣在台中，當時年僅7歲的劉小弟以及11個月大的張姓女嬰，兩人都在接受疫苗後死亡，引發家屬質疑，事後解剖證實都是感染B19致死。