一晚1.8萬！業者無畏少子化海嘯　搶進水湳推高端產後照護

▲看好台中水湳經貿園區的發展潛力，以及台中人敢花、捨得花，有業者搶進水湳園區設立高檔產後照護中心。（圖／記者游瓊華攝）
記者游瓊華／台中報導
台灣少子化問題加劇，內政部預估民國114年新生兒總數將跌破11萬大關，生育率位居世界末座。不過，業界分析，現代家庭生育胎數少，資源集中化趨勢帶動產業從傳統月子中心轉型為「精緻化、科學化」的健康管理機構。
看好台中水湳經貿園區的發展潛力，以及台中人敢花、捨得花，深耕彰化40年、由醫師黃奇勤創辦的勤英事業，去年九月跨區進軍台中成立「心月居」。
▲業者強調「藝廊式」坐月子體驗。（圖／記者游瓊華攝）
業者透露，因少子化，不少家長願意從坐月子就開始砸錢，館內最頂級房型一天1萬8000元，儘管價格不斐，但2026年上半年幾乎被預約完，許多準媽咪都是拿到媽媽手冊後就趕來預約，粗估坐一次月子得花30到50萬元不等。
▲業者還與台中知名餐廳合作，讓產婦不在只有月子餐可選擇。（圖／記者游瓊華攝）
機構鄰近中央公園與綠美圖，強調「藝廊式」坐月子體驗，館內陳列名畫家曾榮泰作品。業者透露，現代人想法不若以往保守、傳統，許多產婦也不想坐月子期間天天吃月子餐，因此還與知名餐廳聯名開發客製化膳食，甚至與米其林餐廳合作，就是要搶攻高端產後照護市場。
讀者迴響