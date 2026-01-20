台東縣消防局新進消防人員就位　職前講習先登場

▲台東縣消防局舉辦新進人員職前講習訓練。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為充實消防戰力、守護縣民生命財產安全，113年公務人員特種考試一般警察人員考試四等考試消防警察人員類科及外調人員，共計33名消防新血正式加入台東縣消防局服務。為協助新進人員儘速熟悉消防工作環境、內容及職責，建立正確工作態度與專業觀念，台東縣消防局特別舉辦新進人員職前講習訓練，期能提升救災救護效能，迅速投入消防實務工作。

消防工作責任重大，新進公務人員更是公部門的重要生力軍，平時須依法執行公共事務，對相關法令及廉政基礎概念具備充分認知尤為重要。為培養新進人員廉能意識與法治素養，確保未來執行職務有所依循，消防局政風室於職前講習期間辦理「公務員廉政倫理規範」宣導課程，透過簡報說明、寓言啟發、影片宣導、實務案例解析、新聞報導分享及有獎徵答等互動方式，加深同仁對廉政法規的理解與印象。

本次宣導重點包含三大面向：一為「公益揭弊保護法」，鼓勵同仁勇於揭發不法，並說明揭弊人身分、工作權益及人身安全依法受保護，消除疑慮、安心通報；二為「公務員廉政倫理規範」，加強對受贈財物、飲宴應酬、請託關說及利益衝突迴避等規定之認識，確保執行職務公正廉潔；三為「防詐騙宣導」，因應詐騙手法不斷翻新，提醒同仁提高警覺，避免個人資料外洩，並強化對假投資、假檢警及假公務通知等常見詐騙手法之辨識能力。

政風室特別提醒，新進同仁於執勤過程中如遇相關廉政事件，應主動反映並依規定登錄，主要目的在於保障同仁自身權益。當外界對相關情事產生質疑時，機關得以即時提出澄清與佐證，避免同仁遭受不必要困擾。同時也呼籲消防人員在執行職務時，應充分了解、尊重並遵循法律規範，以提供民眾合法且優質的公共服務。

台東縣消防局表示，透過完善的職前講習與廉政宣導，期盼新進消防人員在專業能力與廉政素養上同步成長，成為守護縣民安全、值得信賴的消防尖兵。