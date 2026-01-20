彰化警察局長上任！刑事專才陳世煌接棒　首要任務打擊詐騙

▲彰化新任縣警局長陳世煌上任。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警察局今（20）日上午迎來新任局長！原任局長陳明君打擊犯罪成績亮眼，榮陞警政署警政委員，職缺由刑事警察局副局長陳世煌接任。交接典禮由縣長王惠美親自主持，警政署督察室主任王文澤監交，場面莊重。新任局長陳世煌強調，將在既有的良好基礎上，全力聚焦打擊詐欺、掃蕩犯罪，並緊盯春節治安與交通，守護縣民安全。

縣長王惠美致詞時，特別感謝卸任局長陳明君的卓越貢獻。她指出，前局長陳明君自去年1月到任以來，不僅與地方互動融洽，更帶領全體同仁交出亮眼成績單。任內查獲近600個詐欺集團，攔阻及查扣的詐騙金額總值突破17億元，更在全國同步打詐、掃黑行動中屢獲佳績，蟬聯多項冠軍，因此榮獲國家警光獎肯定，此次榮升可謂實至名歸。

接掌彰化治安重任的新局長陳世煌，是警大58期碩士，從南投出身，警職生涯歷練完整。他曾擔任苗栗縣警察局長、刑事警察局副局長等重要職務，兼具內外勤實務經驗與刑事專業，尤其深耕反詐領域。王惠美強調他是經驗豐富的「強棒」，相信他能帶領彰化警政再創高峰。

陳世煌在受訪時表示，雖然是首次到彰化服務，但已感受到地方的熱情與活力，他上任後將用最短時間走訪各分局，深入了解地方治安與交通狀況。治安方面將結合七大民力，全力掃蕩黑金、槍械、毒品及詐欺等治安亂源。

其中，打擊詐欺將是工作重點，會依據彰化地區特性，運用科技偵查、金流攔阻、被害者關懷及有效宣導，降低詐欺犯罪發生率；在交通方面將嚴格取締違規駕駛；我們將動員全體警力，做好治安與交通維護工作，讓鄉親及遊客在彰化出入平安過好年。

王惠美指出，明年投入的警政相關預算高達10.9億元，重點包括建置更綿密的「天眼防衛網」，全縣監視器將超過1萬2千支；編列近10億元改善多處警局廳舍，提供優質工作環境；並編列2千萬元汰換老舊警用車輛，提升執勤安全與效率。議長謝典霖也期許，在新任局長帶領下，能讓彰化的科技偵防設備與治安水準維持全國領先。