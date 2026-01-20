　
社會 社會焦點 保障人權

花蓮縣新任警察局長范織坤上任　徐榛蔚盼持續打詐落實春安

▲▼花蓮縣警察局卸、新任局長交接典禮20日上午在縣警局親民堂舉行。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲花蓮縣警察局卸、新任局長交接典禮20日上午在縣警局親民堂舉行。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局卸、新任局長交接典禮20日上午9時在縣警局親民堂舉行，典禮由縣長徐榛蔚主持交接、內政部警政署警政委員李謀旺監交，地方民意代表、鄉鎮市長、民力、警友會貴賓及其他友軍單位等約180人到場觀禮，交接儀式簡單隆重。

▲▼花蓮縣警察局卸、新任局長交接典禮20日上午在縣警局親民堂舉行。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

典禮上縣長除恭賀卸任局長陳百祿榮陞高雄市政府警察局督察長外，並肯定陳局長1年來對於花蓮地區警政多所著墨，無論是在0923馬太鞍溪堰塞湖災害事件救災、救援與後續復原、重建等工作，抑或是丹娜絲、薇帕、楊柳、樺加沙及鳳凰颱風期間相關防颱、撤離及救災等重點事項，表現卓越深獲各界肯定；另在治安、交通方面，掃黑、肅槍、識詐等專案，連假交通疏導及交通事故防制作為，都繳出亮麗成績，在陳局長領導及全體警察同仁努力之下，工作士氣高昂。

▲▼花蓮縣警察局卸、新任局長交接典禮20日上午在縣警局親民堂舉行。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲交接典禮由縣長徐榛蔚（右二）主持，警政署警政委員李謀旺（左二）監交。

會中縣長介紹新任局長范織坤，范局長係中央警察大學60期行政警察學系畢業，中華大學經營管理研究所碩士，歷任台北市政府警察局文山第二分局分局長、信義分局分局長、大安分局分局長、內政部警政署保安組副組長及組長等重要職務，內、外勤經歷完整，工作能力深獲各級長官稱許。

▲▼花蓮縣警察局卸、新任局長交接典禮20日上午在縣警局親民堂舉行。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲新任局長范織坤宣誓就職。

縣長期許范局長到任後帶領警察局全體同仁做好各項警政工作，打詐是社會大眾共同目標，也是重要的治安工作，應持續加強打擊詐欺集團力道，並依年齡、性別及地區特性進行分眾宣導，提升縣民防詐意識，全力守護民眾財產安全。

▲▼花蓮縣警察局卸、新任局長交接典禮20日上午在縣警局親民堂舉行。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲新任局長范織坤警察大學60期行政警察學系畢業，中華大學經營管理研究所碩士，內、外經歷完整。

最後，2月份有9天的年節假期，「加強重要節日安全維護工作」即將到來，徐榛蔚請警察局統合義警、民防及友軍單位等維安力量，加強各項犯罪查處及預防作為，讓民眾可以安心、快樂過個好年。
 

01/18 全台詐欺最新數據

相關新聞

彰化警察局長上任　陳世煌首要任務打詐

彰化警察局長上任　陳世煌首要任務打詐

彰化縣警察局今（20）日上午迎來新任局長！原任局長陳明君打擊犯罪成績亮眼，榮陞警政署警政委員，職缺由刑事警察局副局長陳世煌接任。交接典禮由縣長王惠美親自主持，警政署督察室主任王文澤監交，場面莊重。新任局長陳世煌強調，將在既有的良好基礎上，全力聚焦打擊詐欺、掃蕩犯罪，並緊盯春節治安與交通，守護縣民安全。

睽違32年　鄭瑞昌重返玉山國家公園任處長

睽違32年　鄭瑞昌重返玉山國家公園任處長

刑事局長周幼偉1/16屆退　獲頒專業獎章

刑事局長周幼偉1/16屆退　獲頒專業獎章

黃偉哲啟動「大台南春安聯合檢查」年關將近嚴守勞工職場安全

黃偉哲啟動「大台南春安聯合檢查」年關將近嚴守勞工職場安全

