冬山鄉圍爐迎春送暖餐會　弱勢及獨居長者感溫暖

▲▼宜蘭冬山鄉公所，16日舉辦圍爐迎春送暖餐會活動，鄉長林俊甫等人更親自上菜，讓鄉內弱勢及獨居長者們感受到溫暖。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭冬山鄉公所為照顧鄉內經濟弱勢及獨居長者，共築友善社會，16日舉辦圍爐迎春送暖餐會活動，鄉長林俊甫等人更親自上菜，讓弱勢及獨居長者們感受到溫暖。

冬山鄉公所表示，目前鄉內獨居老人計有60人，低收入戶一、二款計有20戶，平時透過該所及村長、村幹事的關懷外，並於每年辦理圍爐餐會，期使關懷對象走出戶外融入人群，促進社會互動。

該所16日舉辦的圍爐迎春送暖餐會活動，也特別邀請該鄉樂齡學習中心東城分部進行樂活鼓表演，營造熱鬧、溫馨、團圓的愉悅氣氛，歡度佳節，並使獨居長輩及經濟弱勢者感受社會關懷，增強生活動能，並提昇社會參與感。

活動另也結合多方善心人士及單位共襄盛舉，包含：財團法人仕招社會福利慈善事業基金會、宜蘭縣弘德愛心協會、社團法人宜蘭縣蓮記飄香饌關懷協會、冬山國際獅子會、力富得股份有限公司、謝燦輝議員等，各單位分別贊助活動經費，捐贈救濟金、白米及民生物資。藉由餐會建構公私協力的社福平台，使社會暖流與公部門相互結合，注入需要照顧的弱勢家戶。

活動更邀請近期愛心捐贈單位共同與會，包含：黃裕榮君、珍珠慈母慈善會等，各單位及人士響應冬令救濟，捐贈相關物資及救濟金。