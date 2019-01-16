冬令救濟愛在宜蘭三星　回饋鄉里聯合捐贈

▲▼宜蘭三星鄉公所16日展開「冬令救濟愛在三星」發放物資活動，要讓辛苦的弱勢戶也能開心平安過個好年。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

每到舊曆年前，默默行善的三星鄉善心人士，基於回饋鄉里感恩的心情，每年都會提供物資給鄉公所，委託鄉公所轉贈給低收弱勢戶三星鄉公所表示，2019年的黃月鳳女士、紅富善坊教育基金會、吳慶鐘先生，援引往例，在舊曆年前捐贈了物資給故鄉的低收弱勢戶，讓辛苦的弱勢戶也能開心平安過個好年。

三星鄉公所說，2019年善心人士聯合捐贈的物資有1千元紅包、手寫春聯、食用白米、全聯禮券600元、有機白米。再加上鄉公所向農糧署申請的愛心米總共有3千850公斤，發放日期自16日至19日共4天，每天8時至17時，在鄉公所1樓中庭，發放對象為低收入戶、中低收入戶、中低收入老人，希望收到物資的弱勢戶都能開開心心過個好年。

三星鄉長李志鏞表示，照顧弱勢族群是政府的責任，也是鄉公所努力的目標，鄉公所除了配合宜蘭縣政府的福利政策之外，更主動尋求三星鄉在地的慈善家、企業團體，以鄉公所作為橋樑來媒合捐贈者跟弱勢戶，讓更多的弱勢族群都能獲得適時的幫助。

李志鏞也特別感謝每年都會定期捐贈物資的黃月鳳女士、紅富基金會、吳慶鐘先生對故鄉的關懷，更希望這些善行義舉有拋磚引玉的效應，讓更多三星人都能發揮愛心加入行善行列。

三星鄉公所表示，為了響應政府的環保政策，這次「冬令救濟愛在三星」發放物資活動，特別呼籲領取的民眾除了要攜帶身份證、印章及通知單來領取物資之外，還要記得自備大型的環保袋來，因為環保理由公所不提供塑膠袋。如果有行動不便的老人、身障人士、工作因素不方便親自來公所領取的村民，也可以委託親友帶相關證明文件代為領取。