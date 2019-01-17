直擊／200米深二戰遺址「鼓山洞」首曝　潘恆旭：保原貌推觀光

記者宋德威／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前曾拋出觀光新政策，韓國瑜認為陸、海、空三軍官校都在高雄，不少清代與日據時代軍事遺址都還留著，妥善規劃軍事觀光路線，相信能帶來不少觀光客。高雄市政府觀光局長潘恆旭積極推展，探訪軍事遺址附近耆老，與文史工作者著安全裝備與照明配備，深入位於大馬路旁洞穴，不起眼的入口，內部別有洞天。

▲▼高雄市政府觀光局長潘恆旭積極推展，與文史工作者及探勘小組著安全裝備與照明配備，探訪鼓山區大馬路旁的「鼓山洞」。（圖／高雄市政府觀光局長潘恆旭提供，下同）

據悉，哈瑪星西子灣隧道旁，裡面竟有一處戰時避難所可以容納2150人；而這個「壽山洞」隧道中的隧道，是整個防空設施的一小部分；潘恆旭辦事積極，在一次行腳訪查時，據當地耆老說「其實在不遠處，還有一個戰時坑道也不小，內部空間寬廣通風」、「聽說還有電影劇組曾在裡面拍戲，據說裡面存有2間偵訊室」。

▲「鼓山洞」位置圖。（圖／文史工作者廖德宗提供）

潘恆旭抱著探索好奇心，與文史工作者郭吉清及探勘小組，戴上防護安全帽，進入伸手不見五指、洞壁佈滿鐘乳石的二戰戰時坑道。據附近民眾表示該坑道稱「鼓山洞」，位於鹽埕區五福四路底，鄰近輕軌站，該坑道裡面是非常龐大的「隧道群」，早年是讓附近的居民在戰爭時可以下來躲空戰。

隧道裡面有洗手間及通風機房，為防空而設計的概念；這個大型防空隧道，共有3處入口，高約3米、寬約2.5米、長度約150公尺，面積如馬蹄狀，主體及附屬結構總長約200公尺。分別通往山上壽山忠烈祠與山下鼓山路的出口。而這段連接山區及街道的隧道，採用鋼筋混凝土管，結構強固，有其特殊防空意涵。

潘恆旭表示，高雄自古就是一個軍事重鎮，將發展出多條軍事旅遊的獨特專題觀光路線；就如左營就是一個軍事地名，左營舊城、鳳山新城就是以軍事考量所建造的清代城牆。清代的古砲臺有旗後砲臺、雄鎮北門砲臺、大坪頂砲臺等軍事遺蹟。

潘恆旭說，日治末期，高雄更成為日本人的南進基地，隨著太平洋戰爭的戰況激烈，日本人在高雄留下的軍事遺址數量是全臺灣最多的，舉凡坑道、砲臺、機槍堡、防空壕、彈藥庫，總數超過200多處，遍布地廣。

潘恆旭強調，「這個山洞非常具有觀光價值，市長韓國瑜要把軍事觀光當作是一個重點的項目，我們將會同鼓山分局與環保局清潔大隊一同探勘，定期維護它，讓傳說中的「鼓山洞」能夠用全新的面貌，保有它的原貌原則，很快的跟國人見面，推動觀光」。

郭吉清建議，高雄在日治時期是戰略方面的要塞，有不少的日軍戰時遺址，比如：小崗山天人洞神秘坑道、西子灣蔣介石地下臨時戰情指揮中心、高雄溫泉館遺址、柴山格納豪隧道及沿岸自湧泉、壽山四口爐灶、左營舊城震洋特攻隊遺址、高雄林園清水巖二戰軍事遺址等，而高雄市也是三軍官校、三軍眷村的重鎮，尤其是左營軍港，更是國防重鎮。高雄市政府應將全市的軍事遺址進行專案研究與再利用計畫，把這些珍貴的文化遺產轉化為文化觀光資源，好好發揮教育與觀光效益。

▼高雄自古就是一個軍事重鎮，適合發展軍事旅遊的獨特觀光路線；圖為中山大學旁的西子灣隧道旁一處戰時避難所，而這個「壽山洞」隧道中的隧道，該大型防空隧道可以容納2150人，是整個防空設施的一小部分，在日治時期是高雄港的作戰指揮部。（圖／資料照／記者宋德威攝，下同）

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