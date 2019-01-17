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竟過期1年！好市多「十味觀麻辣鍋」全下架　網怒：已吃下肚

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▲▼好市多 。（圖／資料照）

▲好市多販售的商品常引發搶購。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

深受台灣人喜愛的美式賣場好市多（Costco），竟販售過期一年麻辣鍋！有網友指出，收到好市多來信通知，指出十味觀冷凍麻辣鮮鍋，因包裝疏失導致內袋與外盒效期不同，而那批商品已被下架。讓網友感到相當傻眼，「都已經吃下肚了！」對此，好市多回應指出，去年12月中已將該批號商品全數下架，有購買的消費者可至賣場退貨。

有網友在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」PO出照片，上面寫著根據好市多購買記錄，你在2018/9/4～2018/12/21期間，購買的十味觀冷凍麻辣鮮鍋因少部分商品的包裝操作疏失，導致商品內袋包裝以及外盒上的有效期限不同，外包裝效期為2019/8/16；內包裝則為2017/12/16。目前所有外盒效期為2019/8/16的商品已經下架。

▲▼好市多麻辣鍋出包 。（圖／取自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

▲好市多販售的麻辣鍋出包。（圖／取自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

信上還寫說，好市多也將內包裝商品效期為2017/12/16的樣品送至SGS檢驗，確認品質都符合食品安全衛生標準，並請消費者檢查手上持有商品，若發現內包裝有效日期為2017/12/16的商品，請不要食用，並請攜帶會員卡至賣場辦理退貨。

該名網友看到這封信感到相當傻眼並說，「今天收到這封信～心情超不爽～都已經吃掉了！還能怎樣。」而其他網友看了也覺得很扯，「早就吃掉了吧？有誠意一點直接通知購買會員無條件退款」、「以後買的時候除了外包裝以外，拆開來的內包裝也要再檢查了！」不過也有網友認為好市多很有誠意，「我覺得這算是有良心了，如果不發通知不告知，我想也沒人知道。」

對於販售過期麻辣鍋，好市多表示，由於廠商人為疏失，於去年12月中就有會員反應該商品有問題，當時除向廠商反應也將產品全數下架，該批號商品有200多組，其中有問題的有80幾組，有購買的會員都可以到賣場辦理退貨。另外，目前該廠商商品共8款都已暫停販售，包含醬料類、火鍋類等，短期內不會再上架。

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