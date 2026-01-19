2026年貨必囤清單！美國No.1磷蝦油限時直降260元　年前最夯健康「隱藏版紅包」

▲美國No.1磷蝦油限時直降260元。（圖／網友提供，下同）

消費中心／綜合報導

隨著年關將近，採買年貨的熱潮已提早湧現，除了辦年菜與伴手禮，現代人更重視「健康防禦」，特別是針對年前大掃除的體力消耗，以及過年期間高頻率聚餐帶來的負擔，提前補足關鍵營養已成為趨勢。在美式賣場擁有極高口碑、榮獲美國醫生推薦No.1的磷蝦油保健品牌^「MegaRed精萃磷蝦油Omega-3」，自今（19）日起至2月1日推出年度超殺優惠，單瓶直接折抵260元，吸引不少民眾趁著年前折扣季大舉補貨。

2.5倍精萃純淨磷蝦油* 高效吸收守護過年好氣色

過年期間總是少不了大魚大肉，面對重口味的外食與零食，如何維持身體代謝是許多人的難題。相比傳統魚油，MegaRed精萃磷蝦油Omega-3之所以成為熱銷指標，在於其「2.5倍精萃純淨磷蝦油*」，及磷脂質結構+。由於磷脂質與人體細胞膜組成相近，具有優異的親水與親油特性，讓營養成分比魚油更易被人體吸收+，正適合在應酬頻繁的春節期間，幫助消費者更輕鬆地維持生理機能與代謝力，打造新年好氣色。

▲民眾趁著知名賣場祭出的限時優惠紛紛來搶購！

4 in 1完備保養：蝦紅素、磷脂質、DHA與EPA

為了給予身體最全面的支持，MegaRed精萃磷蝦油Omega-3主打「4 in 1完備保養」配方，一顆膠囊即完整涵蓋蝦紅素、磷脂質、DHA與EPA四大關鍵營養。蝦紅素具備極佳的抗氧化作用，能維持油脂穩定與新鮮；磷脂質則幫助吸收；DHA與EPA則有助於調節生理機能。此外，軟膠囊的設計，大幅提升吞嚥時的便利性，而且完全沒有傳統魚油常見的腥味困擾，無論是忙碌上班族，重度使用3C族、或是想在年前盡一份孝心送給長輩，都是既實惠又有感的選擇。

▲MegaRed精萃磷蝦油Omega-3主打「4 in 1完備保養」配方。

純淨南極認證 年前採買最安心

在追求健康之餘，原料來源的透明度同樣重要。MegaRed精萃磷蝦油Omega-3堅持採用100%來自南極純淨的磷蝦，並獲得MSC‡（海洋管理委員會）永續認證，確保生態環境的平衡。

限時14天！單瓶直降260元

為了讓大眾在2026年假前夕能以最優惠的價格備齊健康，品牌宣布即日起展開為期兩週的快閃促銷。自2026年1月19日至2月1日，於美式賣場購買MegaRed精萃磷蝦油Omega-3即可享受每件260元的超值折扣。面對接下來長達數日的春節假期，提早備妥高品質的磷蝦油，不僅能應對年前繁重的家事與工作，更能以最佳狀態迎接新年的每一場團聚。

APM-2026-MegaredlJan01

【MegaRed精萃磷蝦油優惠活動】

活動日期：2026年1月19日（一）至2026年2月1日（日）

優惠內容：單瓶限時折扣260元（實際售價與庫存依各通路公告為主）

