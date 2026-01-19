　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

2026年貨必囤清單！美國No.1磷蝦油限時直降260元　年前最夯健康「隱藏版紅包」

▲▼保健品,MegaRed磷蝦油,代謝,氣色,折扣。（圖／網友提供）

▲美國No.1磷蝦油限時直降260元。（圖／網友提供，下同）

消費中心／綜合報導

隨著年關將近，採買年貨的熱潮已提早湧現，除了辦年菜與伴手禮，現代人更重視「健康防禦」，特別是針對年前大掃除的體力消耗，以及過年期間高頻率聚餐帶來的負擔，提前補足關鍵營養已成為趨勢。在美式賣場擁有極高口碑、榮獲美國醫生推薦No.1的磷蝦油保健品牌^「MegaRed精萃磷蝦油Omega-3」，自今（19）日起至2月1日推出年度超殺優惠，單瓶直接折抵260元，吸引不少民眾趁著年前折扣季大舉補貨。

2.5倍精萃純淨磷蝦油*　高效吸收守護過年好氣色

過年期間總是少不了大魚大肉，面對重口味的外食與零食，如何維持身體代謝是許多人的難題。相比傳統魚油，MegaRed精萃磷蝦油Omega-3之所以成為熱銷指標，在於其「2.5倍精萃純淨磷蝦油*」，及磷脂質結構+。由於磷脂質與人體細胞膜組成相近，具有優異的親水與親油特性，讓營養成分比魚油更易被人體吸收+，正適合在應酬頻繁的春節期間，幫助消費者更輕鬆地維持生理機能與代謝力，打造新年好氣色。

▲▼保健品,MegaRed磷蝦油,代謝,氣色,折扣。（圖／網友提供）

▲民眾趁著知名賣場祭出的限時優惠紛紛來搶購！

4 in 1完備保養：蝦紅素、磷脂質、DHA與EPA

為了給予身體最全面的支持，MegaRed精萃磷蝦油Omega-3主打「4 in 1完備保養」配方，一顆膠囊即完整涵蓋蝦紅素、磷脂質、DHA與EPA四大關鍵營養。蝦紅素具備極佳的抗氧化作用，能維持油脂穩定與新鮮；磷脂質則幫助吸收；DHA與EPA則有助於調節生理機能。此外，軟膠囊的設計，大幅提升吞嚥時的便利性，而且完全沒有傳統魚油常見的腥味困擾，無論是忙碌上班族，重度使用3C族、或是想在年前盡一份孝心送給長輩，都是既實惠又有感的選擇。

▲▼保健品,MegaRed磷蝦油,代謝,氣色,折扣。（圖／網友提供）

▲MegaRed精萃磷蝦油Omega-3主打「4 in 1完備保養」配方。

純淨南極認證　年前採買最安心

在追求健康之餘，原料來源的透明度同樣重要。MegaRed精萃磷蝦油Omega-3堅持採用100%來自南極純淨的磷蝦，並獲得MSC‡（海洋管理委員會）永續認證，確保生態環境的平衡。

限時14天！單瓶直降260元

為了讓大眾在2026年假前夕能以最優惠的價格備齊健康，品牌宣布即日起展開為期兩週的快閃促銷。自2026年1月19日至2月1日，於美式賣場購買MegaRed精萃磷蝦油Omega-3即可享受每件260元的超值折扣。面對接下來長達數日的春節假期，提早備妥高品質的磷蝦油，不僅能應對年前繁重的家事與工作，更能以最佳狀態迎接新年的每一場團聚。

APM-2026-MegaredlJan01

▲▼保健品,MegaRed磷蝦油,代謝,氣色,折扣。（圖／網友提供）

【MegaRed精萃磷蝦油優惠活動】 
活動日期：2026年1月19日（一）至2026年2月1日（日） 
優惠內容：單瓶限時折扣260元（實際售價與庫存依各通路公告為主）

^IQVIA Pro Voice survey, Dec 2023 - Jan 2024
*與MegaRed南極磷蝦油300mg(食品)相比，本產品磷蝦油含量多出2.5倍
+1)Ali, L.M. (2024). Krill Oil vs. Fish Oil: Which One Is Better?
2)Comparison of Omega-3 polyunsaturated fatty acids bioavailability in fish oil and krill oil: Network Meta-analyses, 2024.
‡本產品來源的漁場是經過MSC標準獨立認證的管理良好且永續的漁場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
友邦瓜地馬拉宣布「全國緊急狀態」30天
200支免稅加熱菸限國內！　國健署警告：國外帶回最重罰500
高雄男女遭輾「爆頭雙亡」　畫面曝光
限今天！7-11拿鐵「買2送2」、全家咖啡第二杯10元
快訊／「一塊布」點燃PCB概念股！　4檔亮燈
蘆洲雙屍最後身影曝！　妻頭部凹陷死狀慘
林俊傑「親密貼臉照」被挖　女直播主控：地下情4年被玩弄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

速食店本周好康　麥當勞買100元送中薯、21PLUS烤雞下殺66折

2026年貨必囤清單！美國No.1磷蝦油限時直降260元　年前最夯健康「隱藏版紅包」

限今天！7-11周一拿鐵「買2送2」、全家咖啡第二杯10元

樂檸開賣「香菜花醬漢堡系列」　德克士推龍蝦炸雞桶、乳酪條

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

速食店本周好康　麥當勞買100元送中薯、21PLUS烤雞下殺66折

2026年貨必囤清單！美國No.1磷蝦油限時直降260元　年前最夯健康「隱藏版紅包」

限今天！7-11周一拿鐵「買2送2」、全家咖啡第二杯10元

樂檸開賣「香菜花醬漢堡系列」　德克士推龍蝦炸雞桶、乳酪條

海巡金馬澎分署首長交接　洪挬論掌重任強化海域安全

即時通譯陪轉職！　台南就業中心助外國朋友跨語言門檻、安心換老闆

帶走1.25兆軍購機密　黃國昌：不到30秒「沈伯洋刻意抹黑省省吧」

打破「山羊魔咒」奪冠將滿十週年　小熊休賽季重金補強再拚一次

信用管制＋土方之亂　營建老將嘆：2026房市跳過

屋內孩子哭到沒聲音！媽媽門外急壞　東港警找鎖匠救出反鎖2童

內蒙稀土廠爆炸！超大鍋蓋炸翻衝天　官方震怒：失職者絕不姑息

外送員「切西瓜」橫跨雙黃線迴轉　直行機車撞上2人慘摔

盼與李四川見面2/17前決定新北人選　劉和然：君子之爭一定要團結

黑幫殺警！友邦瓜地馬拉宣布「全國緊急狀態」30天

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

消費熱門新聞

限今天！7-11拿鐵買2送2、全家咖啡第二杯10元

2026年貨必囤清單！美國No.1磷蝦油限時直降260元　年前最夯健康「隱藏版紅包」

戰酒黑金龍「馬年限定酒款」迎接2026強勢開局

樂檸開賣「香菜花醬漢堡系列」　德克士推龍蝦炸雞桶、乳酪條

超商新春禮盒「任選3件85折」　集結熊大兔兔、Kitty超過80款

守護孩子外出安全成首要課題！最新民調揭露：家長挑選汽座與推車最在意「國際認證」

網友激推「過年前補染」在家就能完成！

超商周末優惠一次看！7-11發熱衣、零食買1送1　全家夯品5折起

咖啡優惠限今天！7-11濃萃美式買2送2　全家「10元多1杯」

超商開賣SEVENTEEN聯名「藍色小精靈」

肯德基停賣原味蛋撻「傳改賣酥皮版」　網友曝口感外型

林心如代言華陀扶元堂雙新品亮相

馬年首選馬爹利！與梁朝偉、彭于晏舉杯馬爹利藍帶與X.O.

好市多熟食悄悄上架新品！「芝麻糊小湯圓」期間限定開賣

更多熱門

相關新聞

「自律女神」謝金燕曬超狂腹肌照

「自律女神」謝金燕曬超狂腹肌照

謝金燕最近在小紅書再度曬出腹肌自拍，線條清楚、狀態緊實，再次掀起網友討論：「這真的不像50+的身材。」面對外界長年好奇她為何從未發胖，謝金燕也直接把話說清楚

少吃不一定瘦！營養師揭露減重真相

少吃不一定瘦！營養師揭露減重真相

Coupang酷澎打造全方位活力補給

Coupang酷澎打造全方位活力補給

GU新年第二波降價超有感！

GU新年第二波降價超有感！

高鐵攜手百間飯店推永續旅遊　訂房加購車票78折起

高鐵攜手百間飯店推永續旅遊　訂房加購車票78折起

關鍵字：

保健品MegaRed磷蝦油代謝氣色折扣

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

寒假來得及！出國買加熱菸200支免稅　2／1施行

「一條根女王」宣布出道！　超狂背景起底：邀約多到接不完

「長大才知超有用」網大推才藝種類：好險有學

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

估剩6℃！　最冷時間曝

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面