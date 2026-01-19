　
民生消費

達美樂「整隻大龍蝦」火山披薩開放預購　每組3888元限量500份

▲▼達美樂火山披薩系列推出新春限定「金沙起司火山」，並找來台北喜來登大飯店館內米其林入選餐廳「辰園」合作聯手打造「極品大龍蝦金沙起司火山披薩」。（圖／業者提供）

▲達美樂攜手米其林入選餐廳「辰園」聯手打造「極品大龍蝦金沙起司火山披薩」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

達美樂推出新春限定2款「金沙起司火山披薩」，其中與辰園合作的「極品大龍蝦金沙起司火山披薩」每組要價3888元，全台限量500份，即日起開放預購。

達美樂與台北喜來登大飯店辰園聯手打造「極品大龍蝦金沙起司火山披薩」，以整隻加勒比海野生大龍蝦、蝦仁搭配金沙起司火山，即起開放預購，2月9日至22日至達美樂門市提領。

▲▼達美樂火山披薩系列推出新春限定「金沙起司火山」，並找來台北喜來登大飯店館內米其林入選餐廳「辰園」合作聯手打造「極品大龍蝦金沙起司火山披薩」。（圖／業者提供）

▲海陸金沙起司火山披薩。

另一款期間限定的「海陸金沙起司火山披薩」是金沙起司火山搭配干貝、鮮蝦與酥脆炸雞，即日起至2月1日外帶嚐鮮價499元，2月1日至22日則外帶優惠價550元。

達美樂還同步開賣3款春節優惠組合：

「鴻運爆發套餐」內含海陸金沙起司火山大披薩1個+任選1大披薩（經典／招牌系列任選）+可可火山披薩+青花椒雞1份+香烤雞條15條+蝴蝶酥8個+1.25公升大可樂1瓶，特價1688元，現省1452元。

「好運旺旺套餐」內含海陸金沙起司火山大披薩1個+大披薩1個（經典／招牌系列任選）+原味烤雞翅4塊+鱈魚星星1份+蝴蝶酥3個+香烤薯球1份+1.25公升大可樂1瓶，特價1388元，現省869元。

「福氣滿滿套餐」內含海陸金沙起司火山大披薩1個+小披薩1個（經典／招牌系列任選）+地瓜薯條1份+1.25公升大可樂1瓶，特價888元，現省735元。

▲▼德克士炸雞推出新春新品。（圖／業者提供）

▲德克士脆皮炸雞推出新春新品。

另外，德克士脆皮炸雞也開賣一系列新春新品，「極上海皇賀歲堡」選用炸蝦排淋上龍蝦風味醬，結合爽脆鮮蔬、蟹味棒，售價169元，套餐價209元；炸雞桶餐推出「6塊龍蝦風味炸雞歡聚桶」，香酥雞腿排、棒棒腿搭配特調龍蝦風味沾醬，售價399元；另外，「香濃乳酪條」單點79元，加購價59元，龍蝦風味沾醬也提供單點35元。

還有多人組合「開運海陸分享餐」，內含6塊龍蝦風味炸雞歡聚桶+極上海皇賀歲堡1顆+香濃乳酪條1份+海派鮮脆蝦1份+WASABI雞軟骨1份+紫金QQ球1份+冰紅茶4杯，原價980元，特價688元，享7折優惠。

業者也宣布人氣「黃金龍蝦風味Q蝦堡」延長販售，主打炸蝦排搭配哇沙比芥末龍蝦風味醬，售價149元，套餐價189元。

台北東區法餐ÉCRU冬季菜單登場

台北東區法餐ÉCRU冬季菜單登場

坐落於台北東區巷弄的米其林入選餐廳「ÉCRU CUISINE TOBI」，近期推出全新的冬季菜單，開胃小點以「紫羅蘭」為核心靈感，串起主廚在法國布根地耕耘時的冬季回憶，熱前菜延續法式技法與台灣食材的對話，主餐則是端出法式料理冬季常見的野味。

NENE CHICKEN回歸台南　全新複合店開賣炸雞、韓米堡

NENE CHICKEN回歸台南　全新複合店開賣炸雞、韓米堡

肯德基蛋撻遭抵制　義美推蛋塔買2送1、拿坡里6入特價199

肯德基蛋撻遭抵制　義美推蛋塔買2送1、拿坡里6入特價199

日本名店「真鯛らーめん麺魚」確定登台

日本名店「真鯛らーめん麺魚」確定登台

速食店本周好康　麥當勞買100元送中薯、21PLUS烤雞下殺66折

速食店本周好康　麥當勞買100元送中薯、21PLUS烤雞下殺66折

