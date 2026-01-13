戰酒黑金龍馬年限定酒款　以醇順酒韻迎接2026強勢開局

▲戰酒黑金龍馬年限定酒款，經典瓷瓶設計，年節送禮體面大方。（圖／味丹提供，下同）

象徵奔馳好運的金馬年即將到來，金門酒廠攜手味丹企業推出金奢級年節好禮，包含國際烈酒競賽「金牌三連霸」的戰酒黑金龍，以及深受行家推崇，以厚實有勁酒韻著稱的特窖陳高七年醇等，多款好禮一次到位，送禮自用都能展現品味，面子裡子通通滿分。

2公升陶罈經典大氣，Q版外型輕巧可愛，一次滿足視覺與品飲享受

「金馬聚寶」2公升陶罈典藏款，以難得一見的大容量規格，承載的不只是佳釀，更是時間、祝福與家運的累積。奔馳駿馬穿越金元寶與祥雲的典雅構圖，象徵財富奔流、生生不息，寓意馬到成功、福運代代相傳。

▲2公升陶罈經典大氣，Q版外型輕巧可愛。

承襲古法的陶罈具備獨特的透氣性，讓酒液在溫潤的環境中不斷轉化、昇華，隨時間呈現更具層次的風味與份量感。不論歲末新春的團聚時刻或是居家小酌，金馬聚寶這罈酒都能以最完美的熟成狀態，把每次重逢點綴得更有滋有味，讓團聚的溫度隨酒香深刻入心。

同系列亦推出深受女性與年輕族群喜愛的 Q 版生肖系列「金馬安康」，以圓潤線條與輕巧比例呈現，在大器之外增添親切質感，一次滿足視覺欣賞與品飲享受；並以「馬鞍」象徵承載平安與康泰，寓意開運增福。今年推出紅、白兩款風格，紅色喜氣奔放、白色簡潔雅緻，不論居家或辦公室擺放，都能為空間注入吉祥能量。

「金馬奔騰」使用台灣唯一9999食用級純金箔，不含鉛鎘重金屬，食用最安心

黑金龍金箔酒系列上市以來深受市場肯定，嚴選味丹企業堅持使用的「全國唯一可溯源 9999 汽化式食用級純金箔」，不含鉛、鎘等重金屬，長時間保存亦不變黑，安全性更有保障。今年接續推出「金馬奔騰」金箔酒，酒瓶底部金礦山映襯金箔酒液，金光流轉、低調奢華，新春團聚開瓶共享，象徵財運奔騰、好運連連。

▲戰酒黑金龍金馬奔騰使用台灣唯一9999食用級純金箔。

特窖陳高經3年窖藏、4年熟成，推七年醇窖藏開運禮盒

老饕最愛的特窖陳高嚴選老金城廠具陳化潛力的酒基，經坑道陶甕熟成3年千日才裝瓶，再經4年陳化，額外的時光沉澱，堆疊出7年醇圓潤豐厚的陳年韻味。禮盒以簡約金色設計凸顯質感，再附行家最愛的同款96ml迷你酒，不論是自飲、收藏或送禮，都是CP值最高的推薦款。

▲特窖陳高經3年窖藏 4年熟成，推七年醇窖藏開運禮盒。

這一系列「馬年金奢好禮」即日起在全台7-ELEVEN、全家便利商店及各大菸酒專賣店等限量販售，詳細辦法、開賣日與價格依各通路為準。

▲以醇順酒韻迎接2026強勢開局。