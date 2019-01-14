超商就吃得到「太和殿麻辣鍋」！3款獨家鮮食小7限量開賣100萬份

▲ 太和殿麻辣鍋售價129元，小7限量25萬份。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

超商聯名商品一波接著一波！看準冬季暖食需求，小7與知名麻辣鍋品牌「太和殿」合作，雙方共同開發3款獨家聯名新品，主打本店吃不到的新口味，總共限量100萬份，預計又將掀起網友嘗鮮風潮。而全家便利商店則因應農曆新年將至，推出9種開運鮮食。

在台灣、上海共有5間分店的「太和殿」，是許多港、日、韓等國際巨星訪台必嘗的名店之一。因此，看好麻辣商機，小7自去年9月就與太和殿合作，領先全台通路販售「太和殿麻辣拌麵」，當時開賣即造成轟動，上市一周狂銷近7,000包。

小7指出，除了販售麻辣拌麵，今年也與太和殿合作「太和殿鴛鴦鍋火鍋湯底」，強調將原店美味直接帶回家，成功帶動相關業績成長2成，表現亮眼。因此，這次再與太和殿嘗試全新合作模式，共同開發鮮食商品，結合雙方Know How，共同打造出風味一致的專門店料理。

這次推出3款的獨家聯名新品分別為，麻辣燙、麻辣鍋與麻辣雞片拌麵，都自即日起於全台正式上市。其中，「太和殿麻辣燙」與「太和殿麻辣鍋」於去年12月31日底，就分別在400及900間門市展開區域測試販售，上市一周即熱銷超過2萬份，帶動相關業績較去年同期成長3成。

另外，全家為了歡慶豬年到來，自1/16起推出9款期間限定的開運鮮食，包含大雞腿櫻花蝦木桶油飯、東港櫻花蝦炒飯、櫻花蝦XO醬炒麵等。其中，冷凍食品方面，自有品牌媽媽煮藝也推出烏魚子炒飯與東港櫻花蝦米糕兩款人氣商品，並自1/16至1/29期間購買開運鮮食，可享會員點數三倍送。