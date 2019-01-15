　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

一年就只休這天！好市多全台13家分店初一停業　家樂福、全聯除夕提早關

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲忠孝西路兩側有多家商店外，採買可至特力家居、COSTCO。（圖／記者張瑞傑攝）

▲好市多今年初一全台店休一天。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

隨著農曆春節即將來臨，為讓員工能在除夕夜（2/4）能提早回家團圓，今年好市多除了在當天提早打烊外，隔天的初一（2/5）也宣布全台13家分店暫停營業一天。而這也是全年無休的好市多，每年只會有一天不營業的日子。

因應新年促銷，各家量販和超市業者在全台新春期間也會調整營業時間。其中，好市多繼去年首度公佈初一全台店休一天後，今年同樣也會在初一暫停營業一天，讓員工能回家跟家人團聚過年。另除夕當天，好市多也調整營業時間為早上10點到下午6點。而2/6初二後就恢復正常營業時間。

▲▼好市多 。（圖／資料照）

另外，家樂福在過年前將延長營業時間，分別為：1/25（五）～1/26（六）、 2/1（五）～2/3（日） 等，均延長至隔日凌晨1點。另 2/4除夕當天只營業至下午5點； 2/5初一則自早上10點開始營業，並依各店正常結束營業時間； 2/6初二後正常營業。

至於愛買則表示，除夕當天全台各分店只營業到下午6點。大潤發則是於除夕當天營業至下午5點，並自初一後就正常營業時間；另大潤發於1/26、1/31至2/3等這幾天也會延長營業時間至24：00。

超市龍頭全聯今年除夕則是營業至下午5點，而初一至初三自早上9點開門，並都只營業到下午6點；初四則只營業到下午5點，初五後才會恢復正常營業時間。

▲▼ 全聯營業時間 。（圖／業者提供）

ET快訊
全國重大警職大風吹！警大校長、3都警局長都換人
二手相機洗出3張舊照！她PO文尋人1hr內找到：那是我阿伯
苗栗5歲女童哭鬧吵買洋娃娃　父抓狂鎖門外開車讓她追

關鍵字：好市多,Costco,量販,賣場,家樂福,大潤發,除夕,初一,營業時間,愛買,全聯,超市

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

影／麥脆雞腿、翅分開變貴賣！麥當勞漲價「單點漢堡貴3元」　3張表格一次看

喝咖啡還能看火車！星巴克特色門市又一家　開幕限時享第二杯半價

肯德基要漲價了！蛋撻貴2元、炸雞調升6元「漢堡最高漲10元」

超商就吃得到「太和殿麻辣鍋」！3款獨家鮮食小7限量開賣100萬份

「極品鮮奶茶」又一發！乳含量50％還有加煉乳　全家期間限定販售

一年就只休這天！好市多全台13家分店初一停業　家樂福、全聯除夕提早關

公認吃了才算過年的經典年菜　去年電視購物狂賣近7萬盅

LeSportsac X幾米「最療癒包款」　孟耿如：第一眼就愛上

「國民零食」又變飲料了！孔雀捲心餅+咖啡牛乳超趣味　小7獨賣限量40萬瓶

影／麥當勞21項餐點漲價！麥脆鷄腿、翅分開賣　網哀嚎：抽雞腿的樂趣沒了

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

肉圓惡爸坦承教小孩就是打　「我不會用口頭教育」

李光洙大型認愛現場　《RM》接力狂虧忍不住氣到扔鞋

陳立農手機講一半掉水裡　薛凱琪一看沒事再扔第二次！

謝霆鋒：女生不剝蟹腳我不吃！　張鈞甯傻眼「蛤？」幫他剝完..

聲林之王生存週記之羅志祥導師履歷CHECK

贊薇《你就不要想起我》催淚　Ella一開口...她當場哭了

一年就只休這天！好市多全台13家分店初一停業　家樂福、全聯除夕提早關

公認吃了才算過年的經典年菜　去年電視購物狂賣近7萬盅

LeSportsac X幾米「最療癒包款」　孟耿如：第一眼就愛上

「國民零食」又變飲料了！孔雀捲心餅+咖啡牛乳超趣味　小7獨賣限量40萬瓶

影／麥當勞21項餐點漲價！麥脆鷄腿、翅分開賣　網哀嚎：抽雞腿的樂趣沒了

影／麥當勞4年3度大漲「漢堡最貴要82元」！21項產品1／23起貴3元

最燒腦福袋現身！988元爽抽2房1廳加車位　限量兩萬份比大樂透好中

麥當勞21項產品漲價！大麥克、勁辣雞腿堡單點貴3元

【廣編】遠東百貨邁向雙E成長企業　獲頒國家永續發展獎

影／麥脆雞腿、翅分開變貴賣！麥當勞漲價「單點漢堡貴3元」　3張表格一次看

ETtoday綜合台會議紀錄2018/12/21

向前看齊！屋頂上鴿子「完美平均間距」　網呼：太療癒

春安計畫今開跑至少勞檢3300家　鐵路業首度列為重點對象

宜蘭橋下夜跑遭惡狼拖進草叢　女機警回「老公在附近等我」

0116好星運開關│巨蟹開好運，為摩羯打打氣

特勤教官中彈全身癱！求國賠1133萬 　法院判賠593萬

「月亮牛奶」助你一夜好眠　傍晚喝比睡前喝效果更佳

免疫細胞變「豬隊友」自我攻擊　男全身僵硬劇痛確診這病

美國要改編韓劇《大力女》　找《玩命關頭》格鬥選手女演員

高中木聯／平鎮上屆四強不敵穀保　隊長劉基鴻誓言討回

灰鸚鵡自創「不想上班之歌」　媽無奈：你根本沒在上班...

消費熱門新聞

麥當勞麥脆雞腿、翅分開變貴賣！

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

單點漢堡貴3元！麥當勞1／23..

邊喝星巴克邊看火車！限時享優惠

麥當勞醞釀漲價　肯德基明起調漲

咬一口全蟲！好市多蜜棗超噁網驚

麥當勞漲價！大麥克等21項產品..

星巴克西雅圖買1送1　全家買5..

美式冰咖啡也bye！麥當勞8樣..

肯德基要漲價了！漢堡最多貴10..

大陸iPhone狂降近7千

麥脆鷄腿、翅分開賣　網哀：抽雞..

24萬顆彩色燈泡！15天免費看..

最燒腦福袋！爽抽2房1廳加車位

更多熱門

相關新聞

這食品可保存20年　好市多被搶空

美國好市多（Costco）上周全新推出重達27磅（12公斤）的起司通心粉，外表看起來就像是桶裝油漆，可以供180人食用，最厲害的是保存期限竟有20年，讓它才剛上架就立刻被瘋狂掃購。目前好市多網站上對這款通心粉只有3則評論，不過依它搶手程度來看，口味和方便性還是很受到大眾喜愛的。

買好市多除霉劑！回家一噴…效果驚呆網

劣質防火塗料故宮也受害　包商判刑

咬一口全蟲！好市多蜜棗超噁網驚

年菜熱銷Top1是它！這家滿額折88

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

企鵝妹直播氣哭！3000觀眾呆看姊弟吵翻

即／肉圓媽首發聲明　淚訴孩子曾想死

買好市多除霉劑！回家一噴…效果驚呆網

孫安佐4天破百萬變宅王！狄鶯終於出聲

國一妹一天150元零用錢！少拿竟罵媽噁心

《皓鑭傳》「1周8集」首播日曝光

吳宗憲名車「停車場被撞爛」！砰一聲30萬飛了

沈玉琳老婆胸部發現硬塊　醫疑罹乳癌

肉圓爸打妻兒　蔡英文總統說話了

南韓歐巴分享不跟台女交往5原因

山友超怕！壁蝨「附身狂鑽」越拔越緊

鐵棍打3下　肉圓爸家暴影片再曝

外國人逛士林夜市　買小袋水果400元飛走

高山峰每天陪過動兒子走3km上學

加國男走私毒品　陸重審判死

更多

最夯影音

更多

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

肉圓惡爸坦承教小孩就是打　「我不會用口頭教育」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面