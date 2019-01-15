一年就只休這天！好市多全台13家分店初一停業　家樂福、全聯除夕提早關

▲好市多今年初一全台店休一天。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

隨著農曆春節即將來臨，為讓員工能在除夕夜（2/4）能提早回家團圓，今年好市多除了在當天提早打烊外，隔天的初一（2/5）也宣布全台13家分店暫停營業一天。而這也是全年無休的好市多，每年只會有一天不營業的日子。

因應新年促銷，各家量販和超市業者在全台新春期間也會調整營業時間。其中，好市多繼去年首度公佈初一全台店休一天後，今年同樣也會在初一暫停營業一天，讓員工能回家跟家人團聚過年。另除夕當天，好市多也調整營業時間為早上10點到下午6點。而2/6初二後就恢復正常營業時間。

另外，家樂福在過年前將延長營業時間，分別為：1/25（五）～1/26（六）、 2/1（五）～2/3（日） 等，均延長至隔日凌晨1點。另 2/4除夕當天只營業至下午5點； 2/5初一則自早上10點開始營業，並依各店正常結束營業時間； 2/6初二後正常營業。

至於愛買則表示，除夕當天全台各分店只營業到下午6點。大潤發則是於除夕當天營業至下午5點，並自初一後就正常營業時間；另大潤發於1/26、1/31至2/3等這幾天也會延長營業時間至24：00。

超市龍頭全聯今年除夕則是營業至下午5點，而初一至初三自早上9點開門，並都只營業到下午6點；初四則只營業到下午5點，初五後才會恢復正常營業時間。