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喝咖啡還能看火車！星巴克特色門市又一家　開幕限時享第二杯半價

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▲▼ 星巴克新竹新豐門市 。（圖／業者提供）

▲全台首間由舊火車站改建而成的星巴克門市。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

繼花蓮洄瀾貨櫃門市、陽明山草山門市，星巴克再度打造今年首家特色門市，其由舊火車站改建而成，也是首間可於門市內觀看火車行駛而過的門市。另為歡慶開幕，還推出限時第二杯半價優惠。

全台首間由舊火車站改建而成的星巴克新竹新豐門市，將於1月24日開幕。設計概念來自以舊時代車站大廳的空間概念，結合火車運行的軌跡線條，讓顧客能在咖啡香中閱讀城市的足跡。

▲▼ 星巴克新竹新豐門市 。（圖／業者提供）

為歡慶開幕，星巴克新竹新豐門市還推出限時優惠活動，自1/24至2/28，凡持新竹新豐車站起訖站車票，即可至該門市享點購兩杯口味/容量/冰熱皆一致的飲料，第二杯半價優惠。單張票券優惠至多乙組，不含罐裝飲料；需現場領取，不含外賣外送。

另外， 自1/24起，凡於星巴克新竹新豐門市憑單筆滿1280元發票，即可獲得專屬新竹新豐背心袋乙個。單筆發票僅限兌換乙個，恕不累送，數量有限，送完為止。同時，開幕還推出優惠組合價，凡點購大杯那堤，即可以299元加購魅力雷雕新竹隨行杯乙個。

▲▼ 星巴克新竹新豐門市 。（圖／業者提供）

除了接連開幕特色門市，星巴克也因應商圈情況收掉部分門市，像是天母忠誠店以及陽明山門市。其中，到2019年1月31日期間，憑星巴克陽明山門市2018年1～12月之實體發票或載具小白單，即可至草山門市享點購兩杯大杯以上相同口味、容量、冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

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關鍵字：星巴克,咖啡,優惠,新竹,新豐車站

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