民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

春節年菜預購！「名廚飯店」買氣旺　「老字號經典」穩坐主流

momo年菜預購（圖／momo提供）

▲農曆春節腳步漸近，年菜預購買氣升。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

春節腳步逼近，圍爐年夜飯的準備也提前開跑。看準民眾希望「省時、省力又不失儀式感」的過年需求，東森購物、momo購物網、PChome 24h購物及樂天市場各大電商平台陸續啟動年菜預購檔期，從飯店名廚、經典台菜到小家庭適用的精緻組合全面到位，紛紛端出強檔促銷與話題商品，讓消費者不必進廚房，就能備齊一桌好菜，輕鬆搞定農曆新年的重頭戲。

不用進廚房忙到滿頭大汗，只要動動手指、打通電話就能辦好一桌澎湃年夜飯。東森購物網推出年菜預購5折起，熱銷推薦「快樂大廚頂級海陸滿漢全席12+1 件組」、「五星御廚養身宴 9 件組」、「紅豆食府 團圓迎春5 件組」以及華得水產佛跳牆買一送一等，搭配全站滿額回饋5%樂透金，還有機會抽中Apple平板或大同電鍋，幫家裡添好運。電視購物方面祭出「滿漢金禧宴 百萬現金大放送」，活動期間凡透過專人或語音訂購年菜組任1件，每買一件就送一個紅包，買越多送越多，且包包有獎，最高能抽到8,888元現金券。

東森購物年菜預購（圖／翻攝自東森購物）

▲東森購物網人氣年菜預購5折起。（圖／翻攝自東森購物）

不論是追求高CP值組合還是想領開春紅包，今年圍爐，東森購物都幫你準備好了，電視購物更進一步觀察熱銷年菜，最熱賣的「晶華酒店萬馬奔騰團圓福饌年菜組」，飯店等級的澎湃感是消費者首選；位居第二的「得意中華金馬迎春輕鬆澎派辦桌組」憑藉常溫便利性與豐富菜色受到青睞；第三名由名廚加持的「金牌師父方政裕大幸福大團圓年菜組」，八道大菜口味穩定、份量十足，穩定口碑成為團圓桌上的安心選擇。

momo購物網「線上年菜博覽會」集結百大品牌、超過5,000款年菜下殺5折起，精選多款適合少人數享用的年菜組合，如「老協珍TOMMI湯米2026年菜5件套組」、「錦霞樓年菜5件組」，主打份量剛剛好不浪費；健康意識抬頭帶動的蔬食年菜潮流，則有「南門市場老林記」與「青葉臺菜」等名店進駐；若想為團圓飯增添暖心價值，可選擇「喜憨兒基金會」或「育成基金會×娘家廚房」推出的公益年菜；對於追求品質與儀式感的消費者，「型男主廚吳秉承」及「晶華酒店」等名廚飯店年菜，免排隊就能在家復刻餐廳級饗宴；最受長輩信賴的老字號經典，則有結合話題的「老協珍佛跳牆寶可夢款」與熟悉滋味的「呷七碗」、「南門市場逸湘齋」，是講究傳統與安心感家庭的首選。

momo年菜預購（圖／momo提供）

▲老協珍 TOMMI 湯米 2026 年菜套組（5 件組），優惠價1888元起。（圖／momo提供）

瞄準春節圍爐商機，PChome 24h購物即日起推出「臻選年宴」過年選購專區，其中年菜網羅多位名廚與知名餐飲集團合作，主打簡單覆熱即可上桌，推出最受消費者歡迎的8～10人份澎湃組合，熱銷價格帶落在4,500至6,000元之間，這波「剪刀經濟」帶動預購開跑以來銷售量增長近30％。「即食年菜」品類則有多達近5,000件商品，今年陣容最大亮點，莫過於輝達執行長黃仁勳曾造訪的「阿霞飯店」第三代新品牌「錦霞樓年菜6件組」，還有圍爐首選的「老協珍團圓迎春年菜3件組」、蟬聯必比登推薦的「雙月年菜5件組」，以及「海霸王經典榮華富貴年菜5件組」滿額再送壽桃，全方位滿足從溫馨家常到豪華氣派的團圓味蕾。

PChome 24h購物年菜預購（圖／PChome 24h購物提供）

▲「錦霞樓年菜6件組」限時搶購，品嘗黃仁勳美食地圖的台南地道滋味。（圖／PChome 24h購物提供）

樂天市場也精選多款「小組數年菜」及「功夫菜單品」，例如與大成食品聯合推出獨家年菜組合買1送2，主打湯頭濃厚鮮美的淮山烏骨雞，推薦2至3人享用；老協珍富貴團圓4道年菜套組，內含烏參佛跳牆、冰糖豬腳、私房花雕雞、芋頭炊粉等人氣經典佳餚；果貿吳媽家眷村手路年菜則推出任選2件95折優惠，包含焦糖東坡肉、干貝米糕、紅燒獅子頭等料理，在家就能輕鬆享用年節佳餚。

台灣樂天市場年菜預購（圖／樂天市場提供）

▲大成食品2026年菜組合，樂天獨享買1送2件組。（圖／樂天市場提供）

01/17 全台詐欺最新數據

421 2 3418 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

農曆春節將至，各大量販賣場即將迎來年貨採買人潮，為強化大型公共場所火災應變能力，台南市政府消防局第六大隊19日配合「119消防節」，特別選定人潮密集的家樂福安平店，辦理大型賣場火災搶救實兵演練，從員工自衛消防編組啟動到消防人員進場攻堅，全程模擬實際火災狀況，過程緊湊逼真。

春節搭計程車注意　北北基2/11起「每趟多30元」

春節國旅平均訂房率38.33%　僅嘉義、苗栗超過5成

水道春節首波活動登場！名師親授水仙雕刻親手雕出過年香氣

