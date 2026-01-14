　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

網友激推　過年前想遮白髮不用跑髮廊　在家就能完成的霧感亮色新選擇

▲▼3白髮,補染,居家染髮,染髮霜,過年,造型,護髮,宣若,農曆春節。（圖／資料照）
▲ 過年前迎新送舊　不少人最在意的其實是「那一點白髮」。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

農曆春節進入倒數，不少人開始為「迎新送舊」做準備，從大掃除、採買年貨，到拜年團圓時的整體造型都不想馬虎。不過也有網友分享，每到過年最困擾的，往往不是衣服怎麼搭，而是鏡子裡那一點悄悄冒出的白髮－「白髮不多，卻偏偏很顯眼，但又沒時間跑一趟髮廊…」如何及時遮蓋顯眼白髮，成為過年前最迫切的造型難題。

在家染髮成新選擇　不只操作簡單又有質感
隨著生活節奏加快，「在家自己染髮」成為越來越多人選擇的方式，尤其居家染髮產品也不再只是遮蓋，還要追求方便、快速，同時兼具流行感。近期就有不少網友討論，像「CIELO宣若EX染髮霜」這類主打居家使用的遮染白髮產品，操作直覺、效果自然，即便在年前忙得團團轉，也能讓自己煥然一新！

▲▼4白髮,補染,居家染髮,染髮霜,過年,造型,護髮,宣若,農曆春節。（圖／資料照）

▲居家染髮正夯，日本熱銷第一※的CIELO宣若EX染髮霜主打操作簡單直覺，鏡前一按一梳就能完美遮白，在家輕鬆染出自然有質感的新美色。

簡單一按就能用　染劑免攪拌省時又不手忙腳亂
宣若EX染髮霜主打「簡單一按．徹底染色」的概念，只需輕輕一按，就能同時擠出兩劑染劑到內附的染髮專用梳上，不需要自行攪拌或調合，直接梳染一氣呵成。即使是第一次在家染髮，也能輕鬆上手，對忙碌上班族或想在年前染髮的人來說，相當方便。

▲▼3白髮,補染,居家染髮,染髮霜,過年,造型,護髮,宣若,農曆春節。（圖／資料照）

▲染劑不用攪拌，簡單一按同步擠出兩劑，直接梳染超方便。

用不完也不浪費　適合局部補染和多次使用
不少人過去對居家染髮卻步，往往是擔心「一次用不完就得丟掉」造成浪費。宣若EX染髮霜的容器採用高密閉性的特殊防氧化設計，有效妥善保存剩餘染劑，即使當次沒有全部用完，可待下次需要補染髮根或髮際線時再使用，也相當適合白髮量不多、只想局部補染的你。
 

▲▼3白髮,補染,居家染髮,染髮霜,過年,造型,護髮,宣若,農曆春節。（圖／資料照）
▲告別一次性浪費！特殊高密閉性的防氧化瓶身，剩餘染劑可保存至下次使用，隨時補染髮根或髮際線。

微量白髮也能染出流行感　霧感灰棕為新年人氣色
在髮色選擇上，宣若EX染髮霜跳脫「遮染白髮就只能選深色」的刻板印象，提供多達 23 種豐富髮色，並特別為白髮量較少的微量白髮族群推出呈現輕盈透明感的時尚5色，包括1N蜜茶裸棕、2LA米灰棕、3MA薄荷灰棕、3PA松果灰棕及3AG煙燻灰棕。其中網友特推「3AG 煙燻灰棕」，融合冷灰與柔棕兩大經典色調，呈現低調內斂、不會過度張揚，卻又充滿層次美感的霧面髮色，讓黑髮白髮都能均勻顯色，在家也能染出髮廊級的亮麗時尚髮色。

▲▼4白髮,補染,居家染髮,染髮霜,過年,造型,護髮,宣若,農曆春節。（圖／資料照）

▲▼打破白髮只能染深色迷思，網友大推的人氣色「3AG煙燻灰棕」，讓微量白髮族群也能擁有輕盈霧感的流行髮色，左圖「染髮前」，右圖「染髮後」。

▲▼3白髮,補染,居家染髮,染髮霜,過年,造型,護髮,宣若,農曆春節。（圖／資料照）

添加護髮成分　染後柔順不毛躁
除了顏色表現，染後髮質同樣是消費者關注重點。宣若EX染髮霜添加植物亮澤成分與滋潤護髮成分，降低染後乾澀與毛躁感，讓頭髮維持柔順光澤。依據市調資料顯示，該系列在日本染髮市場銷售金額長期名列前茅※，便是因其兼顧便利性與質感，成為多數消費者在家染髮的安心首選！
 

▲▼3白髮,補染,居家染髮,染髮霜,過年,造型,護髮,宣若,農曆春節。（圖／資料照）
▲▼添加植物亮澤與滋潤護髮成分，有效降低染後毛躁感，染髮同時兼顧髮質，最令人安心信賴的遮白首選。

▲▼3白髮,補染,居家染髮,染髮霜,過年,造型,護髮,宣若,農曆春節。（圖／資料照）

限時優惠中　過年前整理髮色正是時候
形象自然、親切的雙金影后謝盈萱也在社群分享了她對宣若EX染髮霜的喜愛，認為能在生活中輕鬆整理外型，是忙碌日常裡不可或缺的優雅。目前宣若EX染髮霜推出限時特價活動，對於過年前想快速遮染白髮，又不想特地跑一趟髮廊的人來說，正好提供一個更彈性的選擇。

限時下殺79折：https://s.shopee.tw/50S85xLJkv
【延伸觀看】影后謝盈萱官方推薦影音：
https://youtu.be/1cH7DX7AP6A?si=vWrsbx_S2Fcb7ti4
※依INTAGE SRI/SRI+於2014年5月~2025年4月之資料顯示，日本染髮市場銷售金額合計宣若EX染髮霜市佔率排名第一。

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

