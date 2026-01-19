　
【廣編】雙享泡！來福隆泡海底溫泉「只要299」雙人湯屋加火鍋每人不到1000

▲▼ 泡湯,海底溫泉,福容,福隆,冬季,旅遊 。（圖／福容大飯店提供）

▲榮獲世界奢華水療獎肯定的福容福隆，擁有全台稀有海底溫泉。配合冷氣團報到，即日起祭出大眾湯299元超值優惠，泡湯再送入浴粉，是冬日東北角的頂級療癒首選。

圖、文／福容大飯店提供

冬天就是要泡湯！位於東北角的福容大飯店福隆店，有全台少見的海底溫泉，泉源取自地底1500公尺深層，並獲得新北市政府溫泉認證，2024年更榮獲世界奢華水療獎肯定，成為不少旅客冬季泡湯名單中的口袋選擇。隨著一波又一波的冷氣團報到，福容福隆特別推出泡湯優惠，除了大眾湯只要299元，泡完湯還可獲贈福隆海洋溫泉入浴粉，讓旅客將溫泉體驗延續。

福容福隆還精心設計冬賞風呂小旅行，豪華湯屋只要1999元，再加碼中式鍋物三選一，可選擇【米香金湯海鮮鍋】將放入炸過的貢寮米，吸飽湯汁且帶有米香口感，每一口都吃進濃濃的大海味；亦或是擇【芋香小捲米粉鍋】，使用大溪漁港捕獲的小卷，搭配濃郁香甜的芋頭，讓人一口接著一口，鹹香鮮甜的湯頭，是東北角最受歡迎也最具特色的鍋物；也能選擇【福隆酸菜白肉鍋】使用在地泉水醃製的酸菜與雙溪黑毛豬肉製成的酸菜白肉鍋，與化學醃製的酸菜完全不同，微酸的口感，讓人胃口大開，雙人小旅行，泡湯加吃鍋，一人花不到一千塊！

除了單次泡湯體驗，福容大飯店福隆也同步推出「冬季會員限定住房專案」，只要加入福容家會員，即可享有5888元起的一泊一食優惠價，並可再享95折會員折扣；原有會員入住最高還可享88折優惠，最低每房每晚只要5181元起，入住期間皆可免費使用福隆海洋溫泉。透過結合山海景點、溫泉體驗與住宿優惠，福隆也逐步形塑出東北角冬季旅遊的新樣貌。更多活動資訊請上福容大飯店福隆官網查詢：https://www.fullon-hotels.com.tw/fl/tw，或來電：02-24991188

