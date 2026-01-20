開運囤水也能抽黃金！YOI WATER鹼性水馬年限定　momo獨家登場

▲YOI WATER 鹼性水今年推出的【福馬揚蹄】馬年限定包裝。（圖／ YOI WATER 提供）

好看又喜氣 打造開春好兆頭的年節瓶身

過年補貨，想要有年味又不落俗，其實並不容易，連「水」這麼日常的東西，都開始有人在意能不能挑得有品味。YOI WATER 鹼性水今年推出的【福馬揚蹄】馬年限定包裝，將紅金節慶色系、新年圖騰與奔騰福馬融入瓶身設計之中，一整排擺在客廳、玄關或餐桌上，既有新年氣氛，也顯得體面大方。400ml 輕巧容量，一個人喝剛剛好，拜拜、迎賓、走春隨身攜帶也不佔空間，真正做到「實用＋好看」，難怪被很多網友形容是開春最有質感的開運好水。





▲YOI WATER 【福馬揚蹄】馬年限定包裝，被很多網友形容是開春最有質感的開運好水。（圖／資料照，下同）

好買不心痛 限時三箱 588 元平均一瓶不到銅板價

過年紅包、年菜、零食飲料加一加，錢包壓力超有感。YOI WATER 這次特別為馬年限定款在 momo 購物網的首波上市推出「僅此一檔的早鳥嘗鮮價」，讓消費者將「補貨」和「省錢」一次兼顧：1/15–2/15 期間限定，三箱只要 588 元，平均一瓶 8.16 元，卻能一次把全家的喝水需求補好補滿。YOI WATER 也強調，此價格為馬年限定款上市期間的單次回饋，檔期結束後將回歸正常售價，把握這波才能用最輕鬆的方式入手年度限定好水。





▲▼喝水換成設計更好看、質感更高一點的喜氣選擇，荷包無感，門面有感。

對於本來就會買水囤放的家庭來說，換成設計更好看、質感更高一點的喜氣選擇，荷包無感，門面有感。

好玩又討喜 喝越多越福氣還能試手氣抽黃金

這次活動最讓人眼睛一亮的，就是「喝水也能抽黃金」。凡於活動期間在 momo 購物網購買 YOI WATER 馬年限定款「三箱組」，系統自動透過訂單參與抽獎活動，消費者無需額外操作，輕鬆補貨就有機會把一錢黃金帶回家，也讓囤水這件再日常不過的小事，多了一點開春試手氣的樂趣。過年期間親友來訪，桌上擺著一整箱喜氣紅通通的 YOI WATER 【福馬揚蹄】馬年限定包裝，有人喝水聊天話家常，有人圍桌打牌拚手氣，邊喝邊聊之間，財氣與笑聲一起上桌，不知不覺就把氣氛炒熱。這種「喝越多越有好兆頭」的儀式感，比起只買一堆汽水飲料，讓年節多了一份輕鬆又討喜的開運感，既不浪費，又增添過年開運氛圍，難怪 YOI WATER 被當作過年必囤的喜氣好物。





▲這次活動最讓人眼睛一亮的，就是「喝水也能抽黃金」。

待客有面子 自留也實用的過年補貨新選擇

過年添購價格高卻不實用的禮盒，往往既心疼也佔空間。YOI WATER 馬年限定鹼性水箱購，設計有年味、擺出來有質感，更是「大家一定喝得到、用得完」的生活必需品。迎賓待客時，端出一整排【福馬揚蹄】限定水，比一般發財水更顯得體面；過完年沒喝完也不會浪費，帶去公司、運動、通勤都相當合適。對於想要討個好兆頭、又不想流於俗套的人來說，這種「看起來像送禮，實際上超實用」的補貨選擇，正好抓住過年最真實、也最貼近日常的需求。

▲迎賓待客時，端出一整排 YOI WATER 【福馬揚蹄】限定水，比一般發財水更顯得體面。

好水本質是關鍵 ，9m88 代言 全台通路持續熱賣中

當然，會被選來當作開運好水，還是因為 YOI WATER 本身的水質夠好。來自屏東北大武聖山天然鹼性水脈，富含矽、鍶等珍稀礦物質，酸鹼值穩定，約pH 8.5、口感輕盈滑順、自然回甘，是很多人日常固定回購的愛用品牌。品牌代言人由橫跨音樂與影視的創作歌手 9m88 擔綱，她自在又有態度的形象，與 YOI WATER 一直以來希望為日常補水帶來輕鬆愉悅感受的品牌精神相呼應。





▲品牌代言人由9m88 擔綱，她自在又有態度的形象，與YOI WATER 一直以來希望為日常補水帶來輕鬆愉悅感受的品牌精神相呼應。（圖／ YOI WATER 提供）

除了這次在 momo 購物網獨賣的馬年限定【福馬揚蹄】款之外，YOI WATER 日常系列也在全家、萊爾富等全台各大通路火熱販售中。過完年想延續好習慣、繼續喝好水，只要走進超商就能輕鬆補貨。

