全家合作高雄燈會　推「超人力霸王」聯名杯、拍拍燈手環

▲全家再度與高雄燈會合作，結合60周年的經典IP「超人力霸王」推出限定杯款。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

「2026高雄冬日遊樂園」將於2月7日在愛河灣登場，全家便利商店再度與高雄燈會合作，首度結合迎來60周年的經典IP「超人力霸王」，2月4日起推出多項聯名周邊、限定杯款，包括初代超人力霸王、超人力霸王迪卡兩大角色。

▲全家結合60周年的經典IP「超人力霸王」，推出「高雄冬日遊樂園限定聯名杯款」。（圖／業者提供）



為了讓民眾提前感受燈會氛圍，全家自2月4日至3月3日推出「高雄冬日遊樂園限定聯名杯款」，購買大杯Let’s Café 或 Let’s Tea 即可隨機獲得。杯身共有2種風格，一款以星河背景呈現英雄守護城市的寫實畫面；另一款則走童趣可愛風，描繪Q版英雄與怪獸同框，呼應活動的歡樂主題。

第二波「超人力霸王」限定聯名周邊，鎖定賞燈夜間需求，2月11日起推出兩款Q版超人力霸王造型杯塞，兼具杯塞、吊飾功能，購買任兩杯指定飲品，即可加價59元入手，數量有限，售完為止。

▲▼全家結合60周年的經典IP「超人力霸王」推出限定周邊。（圖／業者提供）



壓軸登場的是「超人力霸王造型拍拍燈手環」，將於2月27日至3月3日限時5天，發光設計結合手環穿戴形式，增添夜間賞燈、城市漫遊的趣味體驗，活動期間於全家實體店舖、「全家行動購」購買指定商品，單筆消費滿688元即可免費獲得。

★全聯起司控點心

全聯起司區近期推出造型吸睛的「達瑞樂小怪獸系列」，以可愛包裝吸引不少家長與起司控目光，包含「小怪獸艾登起司條」與「柯比起司＋米餅」2款，主打使用紐西蘭牧場乳源製成。起司條乳香柔和、鹹度適中，採單條獨立包裝，方便外出攜帶；另一款則以香甜滑順的柯比起司搭配輕脆米餅，入口先脆後柔，兼顧孩童點心與大人輕食需求。

▲▼全聯針對起司控，推出小怪獸點心、日系牽絲披薩。（圖／業者提供）

此外，冷凍櫃也有多款日系風味起司商品受到討論，其中「田家口袋PIZZA章魚燒風味」以麵包外皮包裹起司、章魚丁、柴魚與蔬菜餡料，主打用烤箱或氣炸鍋即可快速加熱，外層酥香、內餡牽絲。

另一款「千房大阪風味6吋披薩」則由日本大阪燒名店監修，薄皮口感搭配章魚、起司與蔬菜餡料，加熱後風味近似大阪燒，也有網友分享可自行加料日式沙拉醬或海苔絲，成為近期社群熱議的懶人料理選項。