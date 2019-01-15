週六補班限定！星巴克、西雅圖買1送1　全家拿鐵、美式買5送5

記者曾婉婷／綜合報導

因應春節連假，本週六（1/19）需補班一天，讓不少上班族感到哀傷。對此，不少連鎖咖啡都有推出咖啡買一送一優惠，包含星巴克、西雅圖等。而全家便利商店也推出買五送五商品預售好康，讓你正面迎戰補班日。

★星巴克於1/19的11：00至20：00推出咖啡買一送一優惠，當天購買兩杯相同容量/冰熱/口味的咖啡飲料，第二杯由星巴克招待。不過，每人每次至多只能買二送二，且活動不適用於外送外賣及預訂服務。另機場、高鐵站內、龍門等門市以及車道，均不提供此優惠。

★西雅圖極品咖啡於1/19的11：00到晚上20：00止，推出單點黑糖系列飲品或防彈系列飲品享買一送一優惠。不過，石碇服務區、關西服務區、清水休息站、新營服務區等門市不參與此活動。

★全家便利商店於1/19補班日推出商品預售加碼優惠好評延長，大杯熱拿鐵、大杯熱美式都可享買五送五，會員限定，且限購買一組。另因此活動為加碼優惠，所以於去年12/19推出後買過的消費者，就沒辦法再享此好康。

★CoCo從即日起到3月3日推出現磨咖啡優惠，只要到現磨咖啡門市，都可享有同規格拿鐵咖啡第二杯半價的優惠。

★路易莎自即日起至2 / 28推出黑卡全新優惠，包含超級肯亞卡圖吉微批次首選黑卡價只要79元，原價105元。

★85度C自即日起到2/28，使用85 Cafe APP線上訂餐外帶或外送消費滿200元，即贈送一杯小杯拿鐵，活動限台灣本島，每位會員限領一次。另消費滿499元可享免運費優惠，若不到門檻則需收49元外送費。

★cama咖啡自即日起至3/31，推出「花旗信用卡Apple Pay支付，即享第二杯半價！」活動。期間至cama門市消費，刷花旗信用卡，並以Apple Pay支付結帳，即享第二杯半價優惠。每人每卡每日單筆消費限購一組，但台北和碩店及和碩立德店不參與此活動。