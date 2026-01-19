限今天！7-11周一拿鐵「買2送2」、全家咖啡第二杯10元

▲超商周一咖啡優惠。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／綜合報導

迎接周一陪上班族打氣，超商紛紛推出咖啡優惠！7-ELEVEN今（19）日限定「快樂咖啡日」，大杯特選拿鐵「買2送2」，同時還有365杯組合、1888元組合優惠，適合跟同事或親友團購；全家便利商店周一限定，指定咖啡「第二杯10元」。

★7-ELEVEN

[廣告]請繼續往下閱讀...

●OPENPOINT行動隨時取每周一「快樂咖啡日」，1月19日限定推出：

・大杯特選拿鐵，買2送2，5折（原價80元／杯）。

・中杯精品馥芮白，2杯109元，55折（原價100元／杯）。

▼7-11在1月19日限定「快樂咖啡日」優惠。（圖／業者提供）

●馬年前哨戰365杯優惠

7-ELEVEN 即日起至1月31日，在APP「OPENPOINT行動隨時取」推出「馬年前哨戰」365杯優惠組合，可轉贈給其他親朋好友會員，適合上班族或學生揪團合買，還有機會抽等值OPENPOINT點數，最高16888點。

・大杯精品美式／精品拿鐵，365杯16888元，42折（原價110元／杯）。

・大杯濃萃美式，365杯8888元，5折（原價50元／杯）。

・大杯濃萃拿鐵，365杯12888元，59折（原價60元／杯）。

・琥珀小葉紅茶／梔子花青茶，365杯8888元，54折（原價45元／杯）。

▼7-11「365杯組合優惠」。（圖／業者提供，點圖可放大）

●「1888一路轉運發」寄杯優惠

若不想一次買太多，7-ELEVEN即日起至1月31日在OPENPOINT行動隨時取推出「1888一路轉運發」活動，多數方案單組售價1888元，杯數從40杯至62杯不等，最高可省超過1700元，兌換期限至2026年5月31日。

・特大杯美式，62杯1888元，51折，省1832元。

・特大杯拿鐵，48杯1888元，56折，省1472元。

・特大杯厚乳拿鐵，40杯1888元，56折，省1512元。

・黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶，56杯1888元，56折，省1472元。

・琥珀小葉奶茶／梔子花奶青，56杯1888元，56折，省1472元。

・中杯精品拿鐵／中杯精品美式，40杯1888元，52折，最高省1712元。

▼7-11寄杯「1888元組合優惠」。（圖／業者提供）



★全家

●APP隨買跨店取｜1月12日10:00開賣

・大杯單品美式，2杯110元，5.5折（原價100元／杯）。

・大杯單品拿鐵，2杯120元，5.5折（原價110元／杯）。

・大杯特濃美式，2杯65元，6折（原價55元／杯）。

・大杯特濃拿鐵，2杯75元，5.8折（原價65元／杯）。

▼全家周一咖啡優惠，還有「蜷川實花展」限定杯身及杯套。（圖／業者提供）

★萊爾富

●門市優惠｜即日起至1月20日

・大杯特濃美式，買1送1，5折（原價55元）。

・特大杯美式，買1送1，5折（原價60元）。

・中杯辻利抹茶歐蕾，買1送1，5折（原價60元）。

・大杯恐龍巧克力歐蕾，35元，54折（原價65元）。

・大杯恐龍冰沙，35元，5折（原價70元）。

・恐龍摩卡咖啡，35元，44折（原價80元）。

・巧克力歐蕾，35元，54折（原價65元）。

・巧克力珍珠歐蕾，35元，44折（原價79元）。

・中杯拿鐵，第2杯5元，56折（原價45元／杯）。

・大杯拿鐵，第2杯5元，55折（原價55元／杯）。

・中杯特濃拿鐵，第2杯5元，55折（原價55元／杯）。

・大杯特濃拿鐵，第2杯5元，54折（原價65元／杯）。

・大杯燕麥奶拿鐵，第2杯5元，54折（原價65元／杯）。

・大杯醇脆黑糖拿鐵，第2杯5元，54折（原價65元／杯）。

・大杯蜂蜜拿鐵，第2杯5元，54折（原價65元／杯）。

・冰芋泥小芋圓咖啡拿鐵，第2杯5元，53折（原價80元／杯）。

・冰摩卡咖啡，第2杯5元，54折（原價70元／杯）。

・漂浮香草海鹽拿鐵，第2杯5元，53折（原價80元／杯）。

・漂浮巧克力拿鐵，第2杯5元，53折（原價80元／杯）。

・日本抹茶咖啡拿鐵，第2杯5元，53折（原價80元／杯）。

・特大杯拿鐵，第2杯5元，54折（原價70元／杯）。

・恐龍摩卡咖啡，第2杯5元，53折（原價80元／杯）。

・海鹽焦糖拿鐵，第2杯5元，54折（原價65元／杯）。

・漂浮恐龍摩卡咖啡，第2杯5元，53折（原價100元／杯）。

▼萊爾富多項飲品以及咖啡優惠。（圖／萊爾富提供）