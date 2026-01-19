　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

限今天！7-11周一拿鐵「買2送2」、全家咖啡第二杯10元

▲▼7-11咖啡優惠，超商咖啡優惠，CITY CAFE，特大杯咖啡。（圖／記者林育綾攝）

▲超商周一咖啡優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

迎接周一陪上班族打氣，超商紛紛推出咖啡優惠！7-ELEVEN今（19）日限定「快樂咖啡日」，大杯特選拿鐵「買2送2」，同時還有365杯組合、1888元組合優惠，適合跟同事或親友團購；全家便利商店周一限定，指定咖啡「第二杯10元」。

★7-ELEVEN

[廣告]請繼續往下閱讀...

●OPENPOINT行動隨時取每周一「快樂咖啡日」，1月19日限定推出：

・大杯特選拿鐵，買2送2，5折（原價80元／杯）。

・中杯精品馥芮白，2杯109元，55折（原價100元／杯）。

▼7-11在1月19日限定「快樂咖啡日」優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11「快樂咖啡日」優惠。（圖／業者提供）

●馬年前哨戰365杯優惠

7-ELEVEN 即日起至1月31日，在APP「OPENPOINT行動隨時取」推出「馬年前哨戰」365杯優惠組合，可轉贈給其他親朋好友會員，適合上班族或學生揪團合買，還有機會抽等值OPENPOINT點數，最高16888點。

・大杯精品美式／精品拿鐵，365杯16888元，42折（原價110元／杯）。

・大杯濃萃美式，365杯8888元，5折（原價50元／杯）。

・大杯濃萃拿鐵，365杯12888元，59折（原價60元／杯）。

・琥珀小葉紅茶／梔子花青茶，365杯8888元，54折（原價45元／杯）。

▼7-11「365杯組合優惠」。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商咖啡優惠。（圖／業者提供）

●「1888一路轉運發」寄杯優惠

若不想一次買太多，7-ELEVEN即日起至1月31日在OPENPOINT行動隨時取推出「1888一路轉運發」活動，多數方案單組售價1888元，杯數從40杯至62杯不等，最高可省超過1700元，兌換期限至2026年5月31日。

・特大杯美式，62杯1888元，51折，省1832元。

・特大杯拿鐵，48杯1888元，56折，省1472元。

・特大杯厚乳拿鐵，40杯1888元，56折，省1512元。

・黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶，56杯1888元，56折，省1472元。

・琥珀小葉奶茶／梔子花奶青，56杯1888元，56折，省1472元。

・中杯精品拿鐵／中杯精品美式，40杯1888元，52折，最高省1712元。

▼7-11寄杯「1888元組合優惠」。（圖／業者提供）

▲▼超商咖啡優惠。（圖／業者提供）

★全家

●APP隨買跨店取｜1月12日10:00開賣

・大杯單品美式，2杯110元，5.5折（原價100元／杯）。

・大杯單品拿鐵，2杯120元，5.5折（原價110元／杯）。

・大杯特濃美式，2杯65元，6折（原價55元／杯）。

・大杯特濃拿鐵，2杯75元，5.8折（原價65元／杯）。

▼全家周一咖啡優惠，還有「蜷川實花展」限定杯身及杯套。（圖／業者提供）

★萊爾富

●門市優惠｜即日起至1月20日

・大杯特濃美式，買1送1，5折（原價55元）。

・特大杯美式，買1送1，5折（原價60元）。

・中杯辻利抹茶歐蕾，買1送1，5折（原價60元）。

・大杯恐龍巧克力歐蕾，35元，54折（原價65元）。

・大杯恐龍冰沙，35元，5折（原價70元）。

・恐龍摩卡咖啡，35元，44折（原價80元）。

・巧克力歐蕾，35元，54折（原價65元）。

・巧克力珍珠歐蕾，35元，44折（原價79元）。

・中杯拿鐵，第2杯5元，56折（原價45元／杯）。

・大杯拿鐵，第2杯5元，55折（原價55元／杯）。

・中杯特濃拿鐵，第2杯5元，55折（原價55元／杯）。

・大杯特濃拿鐵，第2杯5元，54折（原價65元／杯）。

・大杯燕麥奶拿鐵，第2杯5元，54折（原價65元／杯）。

・大杯醇脆黑糖拿鐵，第2杯5元，54折（原價65元／杯）。

・大杯蜂蜜拿鐵，第2杯5元，54折（原價65元／杯）。

・冰芋泥小芋圓咖啡拿鐵，第2杯5元，53折（原價80元／杯）。

・冰摩卡咖啡，第2杯5元，54折（原價70元／杯）。

・漂浮香草海鹽拿鐵，第2杯5元，53折（原價80元／杯）。

・漂浮巧克力拿鐵，第2杯5元，53折（原價80元／杯）。

・日本抹茶咖啡拿鐵，第2杯5元，53折（原價80元／杯）。

・特大杯拿鐵，第2杯5元，54折（原價70元／杯）。

・恐龍摩卡咖啡，第2杯5元，53折（原價80元／杯）。

・海鹽焦糖拿鐵，第2杯5元，54折（原價65元／杯）。

・漂浮恐龍摩卡咖啡，第2杯5元，53折（原價100元／杯）。

▼萊爾富多項飲品以及咖啡優惠。（圖／萊爾富提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 3 2806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電熄火不怕！　台股翻紅飆新高
三重蔥油餅夫妻「身中10多刀」慘死家中！　兒涉重嫌仍在逃
獨／女藝人被指「用美色勾引人夫」　醋女下場曝
快訊／力積電銅鑼廠賣美光拉第2根漲停　爆逾14萬張委買搶上車
川普一句話市場炸鍋！黃金白銀狂飆史上新高
「一條根女王」宣布出道！　超狂背景起底：邀約多到接不完

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

限今天！7-11周一拿鐵「買2送2」、全家咖啡第二杯10元

快訊／08:51宜蘭近海規模3.9「極淺層地震」　最大震度4級

最新預測！　一路涼冷到月底

估剩6℃！　最冷時間曝

快訊／半個台灣有感！07：48規模4.3地震　最大震度3級

全台2天最凍　強烈冷氣團在路上

學測第三天考數B、社會　最後提醒看這「記得帶有效證件」

今晚變天溼答答　探8℃強烈冷氣團

快儲水！　今「7縣市停水」區域一次看

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

龍隊捕手人力夠！吉力吉撈新球季主守一壘　葉總點出戰力彈性

限今天！7-11周一拿鐵「買2送2」、全家咖啡第二杯10元

快訊／08:51宜蘭近海規模3.9「極淺層地震」　最大震度4級

最新預測！　一路涼冷到月底

估剩6℃！　最冷時間曝

快訊／半個台灣有感！07：48規模4.3地震　最大震度3級

全台2天最凍　強烈冷氣團在路上

學測第三天考數B、社會　最後提醒看這「記得帶有效證件」

今晚變天溼答答　探8℃強烈冷氣團

快儲水！　今「7縣市停水」區域一次看

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

韓國AI訂閱支出首度超越Netflix　ChatGPT市占逾7成

星巴克1／20起「大杯以上買一送一」　連續2天慶祝國際擁抱日

台中男大生放寒假遇死劫！騎車返家疑閃對向車慘摔　送醫不治

分析卓榮泰親接機「造王鄭麗君」　媒體人：鄭參選北市長將成話題

快訊／台積電熄火不怕！　台股翻紅飆31500點新高

已廢止中配「關關」居留許可？　劉世芳：個案問題均按照兩岸條例

中榮爆醫材廠商代刀　石崇良：成立專案小組調查

限今天！7-11周一拿鐵「買2送2」、全家咖啡第二杯10元

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌仍在逃

獨家｜樂樂 × Fumi！跨性別女神首度同框對談　暢聊「做真實的自己」

【不是藍火要小心】瓦斯爐橘黃火其實超危險！快看你家的！

生活熱門新聞

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

「長大才知超有用」網大推才藝種類：好險有學

估剩6℃！　最冷時間曝

台北到南港不搭捷運！她實測改搭高鐵讚爆

明天北東降雨機率增　強烈冷氣團入夜抵達冷到周末

快訊／07：48規模4.3地震　最大震度3級

全台2天最凍　強烈冷氣團在路上

快儲水！　今「7縣市停水」區域一次看

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

今晚變天溼答答　探8℃強烈冷氣團

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

更多熱門

相關新聞

超商新春禮盒「任選3件85折」　集結熊大兔兔、Kitty超過80款

超商新春禮盒「任選3件85折」　集結熊大兔兔、Kitty超過80款

因應年節將至，超商紛紛端出特色禮盒。萊爾富今（16）日公布，集結超過80款春節禮盒，涵蓋人氣IP肖像、名店點心與國民零嘴等類型，即日起至2月22日推出「任選2件9折、3件85折」優惠。7-ELEVEN 則自即日起至3月3日，擴大門市禮盒選品數超過200項。

超商周末優惠一次看！7-11發熱衣、零食買1送1　全家夯品5折起

超商周末優惠一次看！7-11發熱衣、零食買1送1　全家夯品5折起

7-11「咖啡寄杯42折起」優惠懶人包

7-11「咖啡寄杯42折起」優惠懶人包

快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入袋

快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入袋

超商連續5天「買1送1」懶人包

超商連續5天「買1送1」懶人包

關鍵字：

咖啡優惠超商優惠7-11全家萊爾富

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

「一條根女王」宣布出道！　超狂背景起底：邀約多到接不完

「長大才知超有用」網大推才藝種類：好險有學

日綜藝大哥揭潛規則黑幕「知名女星被丟給導演」

謝金燕被指「鼻子黑掉」反擊！大方揭打壓秀蘭瑪雅真相

估剩6℃！　最冷時間曝

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面