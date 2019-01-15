麥脆雞腿、翅分開變貴賣！麥當勞漲價「單點漢堡貴3元」　3張表格一次看

▲麥當勞4年內3度調漲價格。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

因應基本工資月薪調漲，不少業者紛紛調漲售價，包含連鎖手搖飲和連鎖餐飲業者，而現在連鎖速食業者包含麥當勞跟肯德基也都要漲價了！麥當勞今天（15日）宣布，除了將自1月23日起推出全新「麥脆鷄｣套餐點餐方式，改成腿、翅分開賣外，也調漲售價，如麥脆鷄腿單點調升3元。

為回應消費者對「麥脆鷄｣腿與翅分開販售的期望，麥當勞將把「麥脆鷄｣主餐分別改成提供「麥脆鷄腿2塊餐（大腿或棒腿）」與「麥脆鷄翅2塊餐」兩款選擇，且腿餐、翅餐個別定價。以搭配經典配餐（中包薯條與中杯可樂)為例，新的「麥脆鷄翅2塊餐」含2塊鷄翅，每套140元；以及新的「麥脆鷄腿2塊餐」含大腿或棒腿各乙塊，每套160元。

麥當勞指出，將自23日凌晨零時起調整部分產品價格，包含McCafé共8項鮮奶茶全面調降10元；點心類「漢堡」調降2元；單點「麥脆鷄翅｣調降7元、「麥脆鷄腿｣（大腿或棒腿）調升3元；另超值全餐平均調幅約0.8% （含所有配餐），像是5項漢堡類主餐單點調升3元，包含大麥克、雙層牛肉吉事堡、勁辣鷄腿堡、嫩煎鷄腿堡與黃金起司豬排堡，而部分套餐維持百元有找。

另外，「勁脆配餐｣的麥脆鷄改為「麥脆鷄腿｣（大腿或棒腿），價格調升3元；若選鷄翅則降7元。而早餐部分的蛋堡與滿福堡系列調升3元，平均調幅約1.6%（含所有配餐）。美式辣味香鷄堡、法式芥末香鷄堡、勁辣香鷄翅調升3元，但搭配「1+1=$50」仍維持優惠。

除了宣布1月23日將再調漲價格外，麥當勞近年分別已在2016年11月、去年1月份等，都宣布漲價，等於在四年內三度調漲價格。