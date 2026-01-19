　
民生消費

速食店本周好康　麥當勞買100元送中薯、21PLUS烤雞下殺66折

▲▼麥當勞。（圖／記者蕭筠攝）

▲速食店本周限定優惠。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

速食店本周優惠開跑，麥當勞APP送7大優惠券，有薯餅、中薯免費送以及金選美式買1送1等，頂呱呱推啃肉組合特價99元、21風味館6大好康66折起。

麥當勞APP限定7大優惠券
麥當勞APP單筆消費滿100元送中薯（使用期限至1月22日）、買超值全餐送小杯玉米湯或蘋果派或勁辣香雞翅、單點陽光蛋堡系列送薯餅、單點經典滿福系列送薯餅、單點金選美式咖啡（冰／熱）買1送1，使用期限至1月25日，每券限換1次。

▲▼頂呱呱1斤雞脖子。（圖／業者提供）

▲頂呱呱啃肉組合特價99元。（圖／業者提供）

頂呱呱啃肉組合特價99元
頂呱呱周三會員日（1月21日）「啃肉組合」特價99元，內含原味雞腿1隻、雞脖子1份，現省45元，桃園機場店、松山機場店不適用。

▲▼21風味館母親節優惠。（圖／業者提供）

▲21風味館6大優惠66折起。（圖／業者提供）

21風味館6大限定優惠66折起
21風味館（21PLUS）1月21日「品牌日」6大商品66折起，「21香草烤雞」特價369元，現省161元；「21香草烤半雞」原價285元，特價189元，下殺66折、「香草烤雞腿」特價89元、「2隻香草烤雞腿」特價170元、「香脆炸雞桶5入」特價288元、「2塊香脆炸雞」特價115元。21TOGO、外送平台不適用。

每日新聞精選

01/17 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

速食店本周好康　麥當勞買100元送中薯、21PLUS烤雞下殺66折

2026年貨必囤清單！美國No.1磷蝦油限時直降260元　年前最夯健康「隱藏版紅包」

限今天！7-11周一拿鐵「買2送2」、全家咖啡第二杯10元

樂檸開賣「香菜花醬漢堡系列」　德克士推龍蝦炸雞桶、乳酪條

速食店本周好康　麥當勞買100元送中薯、21PLUS烤雞下殺66折

2026年貨必囤清單！美國No.1磷蝦油限時直降260元　年前最夯健康「隱藏版紅包」

美食情報美食雲速食店買1送1麥當勞頂呱呱21風味館

