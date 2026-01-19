速食店本周好康　麥當勞買100元送中薯、21PLUS烤雞下殺66折

▲速食店本周限定優惠。（示意圖／記者蕭筠攝）
記者蕭筠／台北報導
速食店本周優惠開跑，麥當勞APP送7大優惠券，有薯餅、中薯免費送以及金選美式買1送1等，頂呱呱推啃肉組合特價99元、21風味館6大好康66折起。
麥當勞APP限定7大優惠券
麥當勞APP單筆消費滿100元送中薯（使用期限至1月22日）、買超值全餐送小杯玉米湯或蘋果派或勁辣香雞翅、單點陽光蛋堡系列送薯餅、單點經典滿福系列送薯餅、單點金選美式咖啡（冰／熱）買1送1，使用期限至1月25日，每券限換1次。
▲頂呱呱啃肉組合特價99元。（圖／業者提供）
頂呱呱啃肉組合特價99元
頂呱呱周三會員日（1月21日）「啃肉組合」特價99元，內含原味雞腿1隻、雞脖子1份，現省45元，桃園機場店、松山機場店不適用。
▲21風味館6大優惠66折起。（圖／業者提供）
21風味館6大限定優惠66折起
21風味館（21PLUS）1月21日「品牌日」6大商品66折起，「21香草烤雞」特價369元，現省161元；「21香草烤半雞」原價285元，特價189元，下殺66折、「香草烤雞腿」特價89元、「2隻香草烤雞腿」特價170元、「香脆炸雞桶5入」特價288元、「2塊香脆炸雞」特價115元。21TOGO、外送平台不適用。
讀者迴響