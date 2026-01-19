　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

NENE CHICKEN回歸台南　全新複合店開賣炸雞、韓米堡

▲▼NENE CHICKEN師大店開幕推全新「蜂蜜蒜脆薯炸雞」。（圖／記者蕭筠攝）

▲NENE CHICKEN回歸台南。（示意圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

韓國炸雞品牌「NENE CHICKEN」宣布回歸台南，並開出全新複合店型，除了炸雞也賣韓米堡，1月22日正式開幕。

▲▼「NENE CHICKEN」旗下超人氣品牌「BONGOUSSE 韓米堡」登台。（圖／記者蕭筠攝）

▲台南東寧店為炸雞+韓米堡複合店。（圖／記者蕭筠攝）

NENE CHICKEN台南東寧店將提供全台最多口味的韓式炸雞選擇，有奶油優格、辣炒年糕等，並同步販售20種以上的韓米堡與韓式杯飯，韓米堡有全新蝦排+豬排組合的「山珍海味」，還有醬燒牛肉、春川起司辣炒雞與薯餅鮪魚等人氣品項；韓式杯飯則超過6種口味。

1月22日開幕至1月25日，台南東寧店半半炸雞（單口味）1份+招牌韓米堡1個（起士／醬燒牛肉／韓式炒豬肉3選1）+特調飲料任選1杯，原價745元，優惠價699元。

加上台南東寧店，NENE CHICKEN在台共有13間炸雞店及2間韓米堡專賣店，業者表示，除了持續展店，2月也預計推出全新聯名炸雞口味。

▼台南東寧店菜單（圖／業者提供）

▲▼NENE CHICKEN台南東寧店菜單。（圖／業者提供）

▲▼NENE CHICKEN台南東寧店菜單。（圖／業者提供）

NENE CHICKEN台南東寧店
 地址：台南市東區東寧路437號
電話：06-2760080
營業時間：11:00-21:00（最後點餐為20:00）

▲高雄林園首間藏壽司1/20試營運。（圖／藏壽司提供）

▲高雄林園首間藏壽司1月20日起試營運。（圖／業者提供，下同）

另外，藏壽司持續拓點南台灣，全新門市「林園沿海路店」採獨立街邊店型態，並附設專屬停車場，1月20日起展開試營運、1月27日正式開幕。為歡慶開設新店，1月20日至2月2日到店用餐並完成官方社群追蹤與指定打卡任務，整筆訂單即享9折優惠。

▲高雄林園首間藏壽司1/20試營運。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司林園沿海路店開幕，攜手三麗鷗家族加碼推出滿額贈好禮。

除開幕優惠外，三麗鷗聯名扭蛋同步登場，而且藏壽司攜手三麗鷗家族加碼推出滿額贈好禮，1月20日起至林園沿海路店消費滿1200元，並完成官方指定流程，即可獲得可愛又實用的「束口便當袋」1個，共有三麗鷗家族、酷洛米與人魚漢頓3款人氣設計，限量300份，送完為止。

▲高雄林園首間藏壽司1/20試營運。（圖／藏壽司提供）

▲香菇天婦羅。

此外，在社群平台上被網友瘋狂敲碗的「香菇天婦羅」終於在1月正式回歸，藏壽司也同步祭出3款限定新品，分別是暖心料理「豬肉薑絲烏龍麵（溫）」、全新「炙烤塔塔醬鮭魚」及「鮮蝦佐千島沙拉醬」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本首相高市早苗正式宣布　解散眾議院
銀行通知被盜刷！他火速「取消交易」GG了　一票人都收到
黃甫九天判88年棄保逃亡　最新白髮照曝
快訊／「學測社會」解答快來對　補教預估今年五標出爐
認女兒遭霸凌！父堵幼兒園門口私刑7歲童
小時候的味道沒了！蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨
民進黨議員初選廢「禁大咖條款」　1條件即可用賴清德、蕭美琴肖
陳漢典再曝2套夢幻婚紗　「最辛苦的其實是 LULU」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】雙享泡！來福隆泡海底溫泉「只要299」雙人湯屋加火鍋每人不到1000

NENE CHICKEN回歸台南　全新複合店開賣炸雞、韓米堡

電競生活一卡搞定！新戶 LINE Pay 達成指定條件最高10%、最高300點回饋

全家合作高雄燈會　推「超人力霸王」聯名杯、拍拍燈手環

速食店本周好康　麥當勞買100元送中薯、21PLUS烤雞下殺66折

2026年貨必囤清單！美國No.1磷蝦油限時直降260元　年前最夯健康「隱藏版紅包」

限今天！7-11周一拿鐵「買2送2」、全家咖啡第二杯10元

樂檸開賣「香菜花醬漢堡系列」　德克士推龍蝦炸雞桶、乳酪條

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

【廣編】雙享泡！來福隆泡海底溫泉「只要299」雙人湯屋加火鍋每人不到1000

NENE CHICKEN回歸台南　全新複合店開賣炸雞、韓米堡

電競生活一卡搞定！新戶 LINE Pay 達成指定條件最高10%、最高300點回饋

全家合作高雄燈會　推「超人力霸王」聯名杯、拍拍燈手環

速食店本周好康　麥當勞買100元送中薯、21PLUS烤雞下殺66折

2026年貨必囤清單！美國No.1磷蝦油限時直降260元　年前最夯健康「隱藏版紅包」

限今天！7-11周一拿鐵「買2送2」、全家咖啡第二杯10元

樂檸開賣「香菜花醬漢堡系列」　德克士推龍蝦炸雞桶、乳酪條

救到「腐爛神」全身髒厚毛走不動　剪完毛萌樣志工也驚訝

台積電4成產能搬到美國　謝寒冰怒「台股、台灣直接垮了」：被賣了

上周外資買超台股逾20億美元　漲幅3.7％居亞股第2名

書法大師吳肇勳揮毫！彰化「馬躍騰達」春聯免費送　時間地點曝

快訊／日本首相高市早苗正式宣布　解散眾議院

主人收安親班照片　驚見博美「霸氣混進大狗團」網笑：牠才是老大

打進NBA機會來了！首屆「未來之星邀請賽」分區賽4月登場

高雄恐變天？最新民調輸柯志恩6.3%　賴瑞隆：全力爭取市民支持

蘇格登春聯設計迎好年　仕高利達酒禮搭小物先開運

蔡允潔「手臂植避孕針」宣布封肚！揭老公未結紮原因　全程親掌鏡

【我謝謝你】休旅車遭拖吊「中途脫鉤」撞柱，車主超淡定

消費熱門新聞

限今天！7-11拿鐵買2送2、全家咖啡第二杯10元

2026年貨必囤清單！美國No.1磷蝦油限時直降260元　年前最夯健康「隱藏版紅包」

戰酒黑金龍「馬年限定酒款」迎接2026強勢開局

全家合作高雄燈會　推「超人力霸王」聯名杯、拍拍燈手環

超商新春禮盒「任選3件85折」　集結熊大兔兔、Kitty超過80款

速食店本周好康　麥當勞買100元送中薯、21PLUS烤雞下殺66折

守護孩子外出安全成首要課題！最新民調揭露：家長挑選汽座與推車最在意「國際認證」

樂檸開賣「香菜花醬漢堡系列」　德克士推龍蝦炸雞桶、乳酪條

網友激推「過年前補染」在家就能完成！

林心如代言華陀扶元堂雙新品亮相

星展銀行聯手《傳說對決》推神卡！

超商周末優惠一次看！7-11發熱衣、零食買1送1　全家夯品5折起

超商開賣SEVENTEEN聯名「藍色小精靈」

肯德基停賣原味蛋撻「傳改賣酥皮版」　網友曝口感外型

更多熱門

相關新聞

肯德基蛋撻遭抵制　義美推蛋塔買2送1、拿坡里6入特價199

肯德基蛋撻遭抵制　義美推蛋塔買2送1、拿坡里6入特價199

肯德基因蛋撻行銷爭議引發不少網友揚言抵制，其他業者趁機推出蛋塔優惠搶市，義美今起限時5天「現烤鮮奶布丁蛋塔」買2送1，會員加碼95折，換算單顆不到30元；拿坡里經典蛋塔近期回歸，6入限時特價199元。

日本名店「真鯛らーめん麺魚」確定登台

日本名店「真鯛らーめん麺魚」確定登台

速食店本周好康　麥當勞買100元送中薯、21PLUS烤雞下殺66折

速食店本周好康　麥當勞買100元送中薯、21PLUS烤雞下殺66折

25年「養機場逢甲店」明起暫停營業

25年「養機場逢甲店」明起暫停營業

關鍵字：

美食情報美食雲NENE CHICKEN藏壽司

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

狂砍父母37刀…蔥油餅夫妻慘死「兒子正面曝光」！

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

出國買加熱菸200支免稅　2／1施行

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

張菲被拍信義區買甜點！

林俊傑遭控訴PUA前女友！　她PO「親密貼臉照」

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面