NENE CHICKEN回歸台南　全新複合店開賣炸雞、韓米堡

▲NENE CHICKEN回歸台南。（示意圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

韓國炸雞品牌「NENE CHICKEN」宣布回歸台南，並開出全新複合店型，除了炸雞也賣韓米堡，1月22日正式開幕。

▲台南東寧店為炸雞+韓米堡複合店。（圖／記者蕭筠攝）

NENE CHICKEN台南東寧店將提供全台最多口味的韓式炸雞選擇，有奶油優格、辣炒年糕等，並同步販售20種以上的韓米堡與韓式杯飯，韓米堡有全新蝦排+豬排組合的「山珍海味」，還有醬燒牛肉、春川起司辣炒雞與薯餅鮪魚等人氣品項；韓式杯飯則超過6種口味。

1月22日開幕至1月25日，台南東寧店半半炸雞（單口味）1份+招牌韓米堡1個（起士／醬燒牛肉／韓式炒豬肉3選1）+特調飲料任選1杯，原價745元，優惠價699元。

加上台南東寧店，NENE CHICKEN在台共有13間炸雞店及2間韓米堡專賣店，業者表示，除了持續展店，2月也預計推出全新聯名炸雞口味。

▼台南東寧店菜單（圖／業者提供）

NENE CHICKEN台南東寧店

地址：台南市東區東寧路437號

電話：06-2760080

營業時間：11:00-21:00（最後點餐為20:00）

▲高雄林園首間藏壽司1月20日起試營運。（圖／業者提供，下同）

另外，藏壽司持續拓點南台灣，全新門市「林園沿海路店」採獨立街邊店型態，並附設專屬停車場，1月20日起展開試營運、1月27日正式開幕。為歡慶開設新店，1月20日至2月2日到店用餐並完成官方社群追蹤與指定打卡任務，整筆訂單即享9折優惠。

▲藏壽司林園沿海路店開幕，攜手三麗鷗家族加碼推出滿額贈好禮。

除開幕優惠外，三麗鷗聯名扭蛋同步登場，而且藏壽司攜手三麗鷗家族加碼推出滿額贈好禮，1月20日起至林園沿海路店消費滿1200元，並完成官方指定流程，即可獲得可愛又實用的「束口便當袋」1個，共有三麗鷗家族、酷洛米與人魚漢頓3款人氣設計，限量300份，送完為止。

▲香菇天婦羅。

此外，在社群平台上被網友瘋狂敲碗的「香菇天婦羅」終於在1月正式回歸，藏壽司也同步祭出3款限定新品，分別是暖心料理「豬肉薑絲烏龍麵（溫）」、全新「炙烤塔塔醬鮭魚」及「鮮蝦佐千島沙拉醬」。