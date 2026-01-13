韓團SEVENTEEN聯名「藍色小精靈」　超商獨家開賣甜點、周邊

▲7-ELEVEN 獨家推出「SEVENTEEN」與「藍色小精靈」聯名甜點、烘焙包裝商品、周邊。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

人氣韓團SEVENTEEN與藍色小精靈（The Smurfs）跨界合作，將13位團員變身成藍色小精靈角色！7-ELEVEN 將於1月21日起，全台門市獨家推出「SEVENTEEN X THE SMURFS」聯名甜點、烘焙包裝商品，每款隨機附贈貼紙，同步引進進口零食、周邊雜貨。

▲「SVT x The Smurfs-巧克力虎皮蛋糕」。（圖／記者林育綾攝）

此波聯名共推出4款烘焙商品，包含藍莓戚風夾心蛋糕、延世大學起司蛋糕、巧克力虎皮蛋糕、牛奶麵包，售價介於45元至69元不等。所有指定商品皆隨機附贈1張「SEVENTEEN｜THE SMURFS」收藏貼紙，全系列共30款，採隨機方式提供。

▲藍莓戚風夾心蛋糕。（圖／業者提供）

聯名商品依「SEVENTEEN」3個小分隊特色分別呈現，包括Vocal team、Hip Hop team、Performance team成員，各自登上不同商品包裝，強化收藏辨識度。

▲延世大學起司蛋糕。（圖／記者林育綾攝）

除了甜點與烘焙商品外，7-ELEVEN 也自1月16日起引進多款聯名進口商品，包括「SEVENTEEN｜The Smurfs玉米餅（烤玉米風味）」與三款不同包裝設計的「SEVENTEEN｜The Smurfs純水濕紙巾」，單品售價均為69元。

▲收納的聯名購物袋。（圖／記者林育綾攝）

同時推出期間限定加價購活動，消費者可加購「SEVENTEEN｜The Smurfs 徽章盲盒」，全套共6款、隨機出貨，加購價99元；另有可摺疊收納的聯名購物袋，加購價199元。相關商品與活動皆為期間限定，實際販售狀況依各門市為準。

▼「SEVENTEEN｜The Smurfs 徽章盲盒」。（圖／記者林育綾攝）

★全聯花生甜點、麵包

全聯旗下We Sweet 、READ BREAD、阪急麵包，睽違6年再度合作知名花生醬品牌「吉比 Skippy」，即日起至2月5日，推出15款花生主題甜點、麵包新品，呼應「好事花生」諧音，最低35元就能入手。

▲全聯與知名花生醬品牌「吉比 Skippy」合作，新推15款花生主題甜點、麵包新品。（圖／業者提供）

We Sweet 主打多款花生系甜點，包括「花生布丁雲霜蛋糕」特價115元、「花生重乳酪」特價119元，以及結合花生餡與芋泥的「花生芋泥大福」特價59元；另有「花生長條千層」特價99元、「花生菠蘿泡芙」與「花生瑞士捲」皆特價89元。「花生熔岩蛋塔」特價79元，「花生鹽之麻糬」特價59元，「花生雙餡銅鑼燒」則以花生醬與卡士達雙內餡呈現，特價79元。

READ BREAD 推出多款日常取向的花生麵包，如「花生口袋吐司」特價29元，「花生奶油QQ棒」與「花生夾心維也納」皆特價39元，「花生小吐司」特價45元。

阪急麵包則推出職人系聯名新品，「花生麻吉麵包」以花生巧克力醬搭配麻糬內餡，即日起至1月22日特價35元，另有「白雪花生捲」同樣特價35元。

▲▼全聯推出花生甜點。（圖／業者提供）

▲全聯與知名花生醬品牌「吉比 Skippy」合作，推出「花生菠蘿泡芙」、「花生熔岩蛋塔」等。（圖／業者提供）