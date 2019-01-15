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一盒竟要200元！「智利藍莓」比量販貴145元讓網驚　微風超市：空運來台

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▲▼智利藍莓 。（圖／網友授權提供）

▲微風超市販售的智利藍莓一盒要價200元。（圖／網友授權提供，請勿隨意翻攝）

記者曾婉婷／綜合報導

最近微風南山盛大開幕，吸引不少人潮朝聖，尤其號稱全亞洲最大的微風超市更是吸引矚目。不過，有民眾卻發現，其販售的智利藍莓卻跟家樂福販售品項一樣，但價格卻是足足貴了2.6倍，一盒要價200元，讓網友驚呼好扯。對此，微風超市則強調，賣場販售的藍莓是空運來台，所以跟量販賣的是不同產品。

最近有民眾去逛微風南山超市時發現，其賣場有款智利藍莓一盒要價200元，但他在家樂福卻看到一模一樣的產品，卻只販售55元，相較之下兩者價格差了145元，讓他驚呼說，「逛超市也可以知道什麼叫含金湯匙出生了。」而最後他也選擇買了比較便宜的家樂福智利藍莓。

▲▼智利藍莓 。（圖／資料照）

至於其他網友看了也紛紛驚呼說，「店租高，物價就高」、「好扯」、「賣那麼貴還是有裝b的人會去買的，有錢也不是這樣花」、「超誇張的！」、「家樂福的也太便宜！一般都要將近100不是嗎？」、「店租差很多啊！」

對此，微風超市則回應指出，為提供消費者最高等級的產品，不論從品質、新鮮度、嚴選過濾要求都是採最高標準。因此，為確保最完整新鮮度，超市內的智利藍莓是採取「空運」的方式進口來台，並非海運或其他方式進口。

據了解，空運大約只需2天時間就能抵達台灣，但海運的話則要3周的時間。家樂福則說，其實不論是空運還是海運，都需全程冷藏，而且並不影響新鮮度，另店內販售的智利藍莓都有經過FDA農藥安全檢驗指定標準。最近也推出優惠活動，每盒重125磅的原裝進口高標等級智利藍莓，至2/12前限時搶購價55元，12入裝特惠630元。

▲▼智利藍莓 。（圖／資料照）

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關鍵字：量販,家樂福,賣場,微風南山,智利藍莓

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