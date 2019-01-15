「國民零食」又變飲料了！孔雀捲心餅+咖啡牛乳超趣味　小7獨賣限量40萬瓶

▲小7獨家開賣「孔雀捲心餅咖啡牛乳」。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

近來，除了餅乾界吹起跨界聯名風潮，現在連飲料也大玩跨界趣味風。繼全家便利商店推出77新貴派牛乳、旺仔小饅頭鮮乳後，小7也獨家引進「孔雀捲心餅咖啡牛乳」，喝得到孔雀餅的內餡和餅乾外皮風味，預計又將引發網友嘗鮮風潮。

不只餅乾玩聯名，飲料市場也走向跨界趣味化，將市面上一些消費者印象深刻的其他品類變成飲料，更能創造話題性。小7指出，像是去年推出的「CITY CAFE冰森永牛奶糖奶茶」，使用森永牛奶糖香加入阿薩姆紅茶，並搭配超經典的森永牛奶糖設計杯，限量40萬杯才上市短短2週就全數完銷。

因此，看好風潮，自1月16日起，小7將獨家推出「孔雀捲心餅咖啡牛乳」，售價35元，限量40萬瓶；同時，也獨家推出「孔雀捲心餅-濃咖啡口味餅乾」，售價30元，而且若將飲料跟餅乾包裝拼起來，還會出現完整的孔雀圖樣。另自1月16日起至2月12日止兩個合購只要55元。

另外，全家便利商店自1月16日起也獨家推出「旺仔小饅頭鮮乳」，其將旺仔小饅頭和鮮乳結合，且小饅頭還特別縮小約20%，售價39元。同時，還推出兩款獨家奶茶，包含生乳含量50%的「光泉草莓鮮奶茶」，售價40元；以及同樣為生乳含量50%以上的「極品限定港式鮮奶茶」，售價45元。