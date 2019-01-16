3步驟拿好市多紅包袋！一盒12入「質感殷紅色系」　浮雕LOGO美翻

▲原PO誇紅包袋很有質感。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

網搜小組／綜合報導

農曆新年即將來臨，許多業者都會印製專屬紅包袋發給顧客。美式賣場好市多（costco）也送獨家紅包袋，一名女網友表示，她到台南好市多，店員表示只要註冊好市多線上購物會員就送紅包袋，「個人覺得蠻有質感的，一盒有12個」。其他人也紛紛留言熱論「滿好看的耶」、「請問每間店都有嗎？」

一名女網友在臉書《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》表示，只要註冊好市多線上購物會員，接著會員卡給服務人員登錄，再簽名後就可以領取好市多獨家紅包袋，而且一盒有12入，紅包也設計得很有質感。

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▲好市多很受台灣人喜愛。（圖／記者謝婷婷攝）

仔細看看照片，好市多的紅包是橫向設計，紙類選擇有點厚度的霧面紙，顏色並非傳統的赤紅、大紅色，在光線下有點偏向茜色和殷紅色調出來的色調；最上方則印有COSTCO的浮雕字樣，整體來說相當有質感。

看到貼文後，網友紛紛留言討論，不過也有人說自己註冊過了所以沒拿到，但看起來似乎是每間店的做法不同，《ETtoday新聞雲》整理網友有在討論、在各間分店遇到的情況供參考，卡友還是可以現場詢問工作人員確認：

台中店

「台中店是店員說已註冊過的不能領。」

桃園中壢店

「中壢店今天也有拿到，已註冊填卡號就可以。」

「中壢店今天店員主動找我說有註冊填卡號就送欸。」

「中壢店直接拒絕，說不是新註冊都無法拿紅包袋。」

新莊店

「問了新莊店的店員說已註冊過的不能領。」

台南店

「台南店是服務人員非常熱心的招呼喊說：『可以來註冊領紅包袋唷！』她要我們報身份證字號＋今天已購物的發票就讓我們領取一份了。」

內湖店

「內湖店結帳出來，吃飯桌旁跟OO信用卡業務中間，都有一個小妹拿著紅包袋。」

汐止店

「我註冊過，汐止店服務人員主動告訴我可以領。」

「我也是有註冊過在汐止店領的，服務人員說寫卡號跟姓名就可以了。」

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