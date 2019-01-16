女學生答應街頭擁抱遭摸腰臀　「推開還求正面再來一次」

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33歲的陳姓男子2018年7月在天母進行街頭擁抱活動，徵得女學生小梅（化名）同意，卻在相擁時拍打對方的背部、臀部，事後挨告強制猥褻，但獲得士林地檢署不起訴。小梅的親友不滿檢方的偵查結果，氣得將處分書PO上網提醒大家「天母有變態」。

▲小梅以為陳男的擁抱是向外國人那樣的打招呼。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

陳男強調，去年7月29日下午5點多確實有在天母做街頭擁抱，但事先都有詢問民眾的意願，小梅當時有答應，雖然不太記得細節，不過絕對沒有強行緊抱，也沒有感覺被推開，離開時有隨手拍了一下，應該是落在腰臀附近，並非故意性騷擾。

而小梅提到，當自己答應擁抱之後，陳男就抱了上來還貼得很緊，手一路從背後摸到腰，因為事情發生得太快來不及反應，直到快摸到胸部才趕忙推開，後來對方要求想從正面再來一次，為了趕快脫身才又順應要求，這次只接觸一下就馬上推開，然後轉身離去，沒想到就在這時候被拍了臀部。

▲小梅的親友在臉書社團PO文替她抱不平。（圖／翻攝自Facebook）

不過，士林地檢署檢察官認為，陳男並非使用強暴或威脅的手段被迫小梅擁抱，沒有違反他人意願就無法構成強制猥褻罪，況且他事前有經過女方同意，加上腰背部位並非人體的私密處，縱使碰觸到會使人感覺不太舒服，但也無法認定為性騷擾，最後不起訴男方。

小梅的親友收到不起訴處分書相當氣憤，14日自行拍照並PO上臉書地方社團，文章一開頭就註明「天母有變態之溫馨提醒」，內容提到女孩子長期在大陸念書，周圍有很多外國學生，以為陳男的擁抱就像是外國人打招呼那樣，沒想到會被騷擾，「答應擁抱，難道就代表同意你亂摸嗎？」至於後續是否聲請再議，則沒有直接講明。