買錯晚餐妻逼夫脫衣罰跪　廣告小妹：防家暴從兩性平權做起

▲林姓男子為了一顆沒加辣的肉圓打兒勒妻，後來在派出所向大眾道歉。（圖／記者陳豐德攝）

網搜小組／綜合報導

肉圓沒加辣的家暴事件爆發，部分擁有類似經驗的網友紛紛PO文分享自己的心路歷程。經常在臉書評論時事的部落客廣告小妹提到，這些年接觸過的家暴受害者不下50人，而施暴者的共同點都是「because I can」，家暴受害者不分年紀、性別，「思考一下除了以暴制暴外，還能做什麼？預防家庭暴力先從兩性平權做起。」

廣告小妹在文章一開頭先以自己家鄉見過的事件舉例，當時的受害者是男性，只是因為幫妻子買錯晚餐，在很冷的天氣裡被罰脫光上衣跪地思過，這件事還有登上當地的報紙，當時她還未滿10歲，卻知道鄰居家家戶戶都有男性被這麼對待，那時候的上海社會沒有給這些男性同情或關懷。

今日新北市蘆洲的肉圓沒加辣事件也一樣，不同的是受害者為女性和孩童，廣告小妹認為，在台灣的家庭文化中女性是弱勢，和上海相反，總是覺得忍一忍就過了，但從她這些年接觸過的50多名家暴受害者看來，施暴者的共同點都是「because I can」，可見受害者是不分年紀及性別的，「麻煩那些正義的使者們，思考一下除了以暴制暴外，還能做什麼？預防家庭暴力先從兩性平權做起。」

▲這起肉圓事件引起社會各界對家暴的討論。（圖／翻攝自當事人臉書）

而律師呂秋遠也提到，從民國99年開始，台灣的家暴聲請案件每年都突破10萬件，光是106年就有13萬7148件，相當於平均每小時就有15件通報，如果真的遭遇家暴或身邊有人受害，不妨想想以下十點：

第一，路見不平，不是「事後」打施暴者一頓就好。對施暴者施暴，會有傷害罪，在臉書上罵對方人渣等語，會有公然侮辱罪。在公開場合對施暴者叫囂，會有恐嚇罪。這些刑責，都要自負。到時候我擔心是路見不平者得要對施暴者道歉賠償。

第二，請不要對於身邊的家暴案件視若無睹，媒體炒作以後再來義憤填膺。身邊的家庭暴力事件很容易發現，例如朋友有不明傷痕、精神經常沮喪、被控制行動等等，這些都是留心就會知道的，請鼓勵他提出保護令的聲請。

第三，家暴多數是漸進式的，會先以控制、辱罵、彰顯自己的優越等方式，再進階到肢體暴力等行為，他是恐怖情人，以後就會是恐怖老公、老婆，不要以為控制就是關心、辱罵就是情緒失控而已。他會一再失控，然後你一再原諒。

第四，一日家暴，日日家暴的可能性就存在。對於家庭暴力不該容忍，你不是他的土地公、媽祖婆，他也不值得你犧牲自己的人生去救贖，請遠離污染源，重拾新人生。

第五，保護令聲請很簡便，只要檢附證據到警察局就可以聲請。如果情況嚴重，還可以透過檢察官聲請緊急保護令。證據部分，錄音、line訊息、驗傷單都可以，一旦聲請以後，就可以獲得基本保障。

▲家暴受害者不分年齡、更不分性別。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

第六，所謂的保障，就是法院會要求對方不可以再騷擾被害人、為不法行為，甚至可以要求對方遷出住所，或者遠離被害人一百公尺之類的。倘若對方再犯，就可以現行犯逮捕，處以違反保護令罪。

第七，如果是肢體暴力，不要相信一時失控這種事，對方會動手打人，容忍就會養成習慣，最後只能仰賴鄉民給予正義，可是這種正義，只會讓輿論一時爽，打人法院逛。所以，暴力零容忍，這是鐵律。

第八，即使沒有經濟能力，也不用委曲求全。社工會提供臨時庇護所供居住，也會媒介工作，不要被對方有經濟能力養家而忍氣吞聲。

第九，即使對方沒有對孩子施暴，只是對自己施暴，也不要因為「要有完整的家」而妥協，孩子目睹以後會心裡受創，以後可能會成為另一個加害人，對他的新家庭施暴。

第十，以愛為名的施暴最可怕，請不要相信這種東西叫做愛。愛不會以任何暴力與控制的形式存在。