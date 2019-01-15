　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

買錯晚餐妻逼夫脫衣罰跪　廣告小妹：防家暴從兩性平權做起

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 肉圓惡爸道歉 。（圖／記者陳豐德攝）

▲林姓男子為了一顆沒加辣的肉圓打兒勒妻，後來在派出所向大眾道歉。（圖／記者陳豐德攝）

網搜小組／綜合報導

肉圓沒加辣的家暴事件爆發，部分擁有類似經驗的網友紛紛PO文分享自己的心路歷程。經常在臉書評論時事的部落客廣告小妹提到，這些年接觸過的家暴受害者不下50人，而施暴者的共同點都是「because I can」，家暴受害者不分年紀、性別，「思考一下除了以暴制暴外，還能做什麼？預防家庭暴力先從兩性平權做起。」

廣告小妹在文章一開頭先以自己家鄉見過的事件舉例，當時的受害者是男性，只是因為幫妻子買錯晚餐，在很冷的天氣裡被罰脫光上衣跪地思過，這件事還有登上當地的報紙，當時她還未滿10歲，卻知道鄰居家家戶戶都有男性被這麼對待，那時候的上海社會沒有給這些男性同情或關懷。

今日新北市蘆洲的肉圓沒加辣事件也一樣，不同的是受害者為女性和孩童，廣告小妹認為，在台灣的家庭文化中女性是弱勢，和上海相反，總是覺得忍一忍就過了，但從她這些年接觸過的50多名家暴受害者看來，施暴者的共同點都是「because I can」，可見受害者是不分年紀及性別的，「麻煩那些正義的使者們，思考一下除了以暴制暴外，還能做什麼？預防家庭暴力先從兩性平權做起。」

▲▼ 肉圓惡爸 。（圖／翻攝自當事人臉書） 

▲這起肉圓事件引起社會各界對家暴的討論。（圖／翻攝自當事人臉書）

而律師呂秋遠也提到，從民國99年開始，台灣的家暴聲請案件每年都突破10萬件，光是106年就有13萬7148件，相當於平均每小時就有15件通報，如果真的遭遇家暴或身邊有人受害，不妨想想以下十點：

第一，路見不平，不是「事後」打施暴者一頓就好。對施暴者施暴，會有傷害罪，在臉書上罵對方人渣等語，會有公然侮辱罪。在公開場合對施暴者叫囂，會有恐嚇罪。這些刑責，都要自負。到時候我擔心是路見不平者得要對施暴者道歉賠償。

第二，請不要對於身邊的家暴案件視若無睹，媒體炒作以後再來義憤填膺。身邊的家庭暴力事件很容易發現，例如朋友有不明傷痕、精神經常沮喪、被控制行動等等，這些都是留心就會知道的，請鼓勵他提出保護令的聲請。

第三，家暴多數是漸進式的，會先以控制、辱罵、彰顯自己的優越等方式，再進階到肢體暴力等行為，他是恐怖情人，以後就會是恐怖老公、老婆，不要以為控制就是關心、辱罵就是情緒失控而已。他會一再失控，然後你一再原諒。

第四，一日家暴，日日家暴的可能性就存在。對於家庭暴力不該容忍，你不是他的土地公、媽祖婆，他也不值得你犧牲自己的人生去救贖，請遠離污染源，重拾新人生。

第五，保護令聲請很簡便，只要檢附證據到警察局就可以聲請。如果情況嚴重，還可以透過檢察官聲請緊急保護令。證據部分，錄音、line訊息、驗傷單都可以，一旦聲請以後，就可以獲得基本保障。

家庭、暴力、打架、吵架、巴掌、耳光、虐待（圖／CFP）

▲家暴受害者不分年齡、更不分性別。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

第六，所謂的保障，就是法院會要求對方不可以再騷擾被害人、為不法行為，甚至可以要求對方遷出住所，或者遠離被害人一百公尺之類的。倘若對方再犯，就可以現行犯逮捕，處以違反保護令罪。

第七，如果是肢體暴力，不要相信一時失控這種事，對方會動手打人，容忍就會養成習慣，最後只能仰賴鄉民給予正義，可是這種正義，只會讓輿論一時爽，打人法院逛。所以，暴力零容忍，這是鐵律。

第八，即使沒有經濟能力，也不用委曲求全。社工會提供臨時庇護所供居住，也會媒介工作，不要被對方有經濟能力養家而忍氣吞聲。

第九，即使對方沒有對孩子施暴，只是對自己施暴，也不要因為「要有完整的家」而妥協，孩子目睹以後會心裡受創，以後可能會成為另一個加害人，對他的新家庭施暴。

第十，以愛為名的施暴最可怕，請不要相信這種東西叫做愛。愛不會以任何暴力與控制的形式存在。

ET快訊
快訊／監察院通過彈劾管中閔：「國內兼職」違法
國一妹一天150元零用錢！少拿竟罵媽「噁心」
阿弟失業3年財產剩3元！Mei生日卻送他40萬重機「原因太偉

關鍵字：廣告小妹,家暴

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

肉圓忘加辣網友狂刷留言「叫妳加要記得」　老闆娘：請主動告知

肉圓爸被打到送醫　宅神嘆：私刑正義變成唯一Happy Ending

高雄30惡煞包圍計程車追砍酒客　1人重傷昏迷2人被押失蹤

新莊女月借5000拒還嗆「我乾爸議長」　本尊秒打臉：我沒乾女兒

國二女崩潰哭3天「家早就被你毀了」　性侵父冷回：去跟法官講

暗夜惡鬼纏身！「緊貼安全帽」狠盯著她...收驚師傅沒轍 　土地公現身2次收服

比賽拍肉肉！老公喬5分鐘…她隨手「喀擦」5秒完勝　千人認證：一看就餓了

「單手插口袋騎車」綠燈10秒被擊落　騎士跪姿跌坐又彈起來

蘇貞昌飆罵防疫海報不清楚　防檢局剉咧等：今下午完成更改

酒後暴力！她欲離婚友勸和...全因「月給6萬家用」　單親媽：付錢=負責任？

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

2019澎湖海上花火節時間表出爐　每周一、四絕不加場錯過不再有

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

肉圓惡爸坦承教小孩就是打　「我不會用口頭教育」

李光洙大型認愛現場　《RM》接力狂虧忍不住氣到扔鞋

陳立農手機講一半掉水裡　薛凱琪一看沒事再扔第二次！

謝霆鋒：女生不剝蟹腳我不吃！　張鈞甯傻眼「蛤？」幫他剝完..

聲林之王生存週記之羅志祥導師履歷CHECK

暗夜惡鬼纏身！「緊貼安全帽」狠盯著她...收驚師傅沒轍 　土地公現身2次收服

比賽拍肉肉！老公喬5分鐘…她隨手「喀擦」5秒完勝　千人認證：一看就餓了

「單手插口袋騎車」綠燈10秒被擊落　騎士跪姿跌坐又彈起來

蘇貞昌飆罵防疫海報不清楚　防檢局剉咧等：今下午完成更改

酒後暴力！她欲離婚友勸和...全因「月給6萬家用」　單親媽：付錢=負責任？

坐輪椅嘛ㄟ通！　航港局宣布今年「21條航線」增無障礙設備

「生無悔，死無懼」！她化名吳小姐登報徵婚　面試108位應徵者

年菜募款低於5成　獨居老人心疼社工「要賣血」：今年我不拿

省30分鐘排隊！台北轉運站推「票證整合APP」　51條路線一次比價

他喊：老婆今天好美！　人妻曝各種「嘴甜暗號」：加形容詞絕沒好事

暗夜惡鬼纏身！「緊貼安全帽」狠盯著她...收驚師傅沒轍 　土地公現身2次收服

台東縣政府招募文化志工　即日起至3月31日止報名

陳喬恩爆結婚！　對象是緋聞傳2年的「他」…本人回應了

中職／藤田学客座投教　林威助盼日式風格幫助潛力投手

比賽拍肉肉！老公喬5分鐘…她隨手「喀擦」5秒完勝　千人認證：一看就餓了

快訊／監察院通過彈劾管中閔：「國內兼職」違法

喚醒內心深處的少女心！粉紅「蕾絲蜜粉」裡面篩網上竟然有蝴蝶

「單手插口袋騎車」綠燈10秒被擊落　騎士跪姿跌坐又彈起來

面臨困難挑戰　SpaceX宣布裁員10%

卸任後第1天　賴清德傳圓臉、M字瀏海舊照給蕭美琴

生活熱門新聞

買好市多除霉劑！回家一噴…效果..

企鵝妹直播氣哭！3000觀眾呆..

山友超怕！壁蝨「附身狂鑽」越拔..

肉圓爸打妻兒　蔡英文總統說話了

外國人逛士林夜市　買小袋水果4..

國一妹一天150元零用錢！少拿..

Google地圖「暗黑新功能」..

穿母送紅黑風衣！撞衫麥當勞店員..

她：駱駝的駱！店員「駝小姐您2..

技師：高職生沒說錯　告白暖哭萬..

連3晚做夢「女友劈腿」　他質問..

全身剩2千道歉！秒遭閨蜜新娘封..

阿母撞臉楊冪！穿「半截小可愛」..

7-11加裝玻璃亭！功能曝光網..

更多熱門

相關新聞

忍受家暴11年！孩子一句話讓她離開

肉圓惡爸引起全台公憤，也讓更多曾家遭受家暴的受害人勇敢站出來，透過自身故事鼓勵更多人走出來。一名女網友分享，她是一名未婚媽媽，忍受家暴時間長達11年，直到孩子說出「有爸爸跟沒有又沒差」，她才猛然清醒忍耐不是為了孩子著想，決定帶著小孩離開。

直播／肉圓沒加辣！惡爸暴怒打趴母子群情激憤遭私刑

小吃店9字告示「要辣自己包」　網笑炸

肉圓沒加辣翻版！她多添飯就被揍

肉圓惡爸「爸爸對不起你」　伯父：他多乖

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

即肉圓媽首發聲明　淚訴孩子曾想死

買好市多除霉劑！回家一噴…效果驚呆網

孫安佐4天破百萬變宅王！狄鶯終於出聲

企鵝妹直播氣哭！3000觀眾呆看姊弟吵翻

沈玉琳老婆胸部發現硬塊　醫疑罹乳癌

山友超怕！壁蝨「附身狂鑽」越拔越緊

肉圓爸打妻兒　蔡英文總統說話了

外國人逛士林夜市　買小袋水果400元飛走

南韓歐巴分享不跟台女交往5原因

鐵棍打3下　肉圓爸家暴影片再曝

國一妹一天150元零用錢！少拿竟罵媽噁心

吳宗憲名車「停車場被撞爛」！砰一聲30萬飛了

《皓鑭傳》「1周8集」首播日曝光

加國男走私毒品　陸重審判死

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！

更多

最夯影音

更多

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

2019澎湖海上花火節時間表出爐　每周一、四絕不加場錯過不再有

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面