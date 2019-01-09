都是他的DNA！　色翁猥褻4歲女童　阿公目擊怒報警

▲宜蘭80多歲許姓老翁，伸出狼爪猥褻在學校籃球場附近獨自一人玩耍的4歲女童，被宜蘭地方法院判1年8個月刑期，緩刑3年，期間交付保護管束。（圖／CFP視覺中國／示意圖）

記者游芳男／宜蘭報導

80多歲老翁當起色狼，見在學校籃球場附近的4歲女童獨自一人玩耍，竟伸出狼爪撫摸女童，女童外公目擊孫女被欺侮，報警逮人，宜蘭地方法院審結，以老翁犯加重強制猥褻罪，判1年8個月刑期，緩刑3年，期間交付保護管束。

判決書指出，2018年4月28日上午11時許，84歲許姓老翁，在宜蘭某國小籃球場附近圍牆，看到年僅4歲的女童獨自坐在該處玩耍，竟搭訕女童，並對懵懂無知的女童伸出狼爪猥褻，被女童外公當場看到，報警逮人。

老翁落網後坦承對女童伸出狼爪，而外女童長褲內側、內褲外側都有老翁的DNA，老翁犯行明確。法官認為，老翁犯刑法第224條之1，對未滿14歲女子強制猥褻的加重強制猥褻罪，因老翁犯行時已84歲，依刑法第18條第3項規定，滿80歲人之行為，得減輕其刑。



加上老翁無前科紀錄，素行良好，判決時已85歲高齡，且犯後坦承犯行，已與女童家人達成和解，判1年8個月，另外也已取得女童家人原諒，並經檢察官同意給予緩刑，故宣告緩刑3年，緩刑期間交付管束，以啟自新。

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