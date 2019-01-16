童吃飯回頭幼兒園師甩兩巴掌　園長反控：在家爸爸打也說我們

▲家長出示幼兒園簽署的同意書。（圖／翻攝自Facebook／靠北惡質幼兒園，下同）

網搜小組／綜合報導

有網友去年11月在臉書「爆廢公社」PO出一段影片，稱幼兒園老師用踩腳的方式「教育」幼童，家長本月15日透過臉書「靠北惡質幼兒園」PO文再爆，事發當天下午孩子吃飯時回頭看了一下，就被老師伸手打了兩巴掌，實在氣不過才決定在網路上公開這件事。但受到指控的幼兒園鄭姓園長在PO文底下留言回應，「你們應該去問爸爸，孩子在家被爸爸打也說是老師」，一切已進入司法調查階段。

去年11月在爆廢公社PO出影片的網友指稱，當天是朋友到新竹騎士堡親子樂園玩，結果目擊一名幼兒園老師因為孩子坐在路中央，竟然直接上前用踢、踩的方式教育，一邊大聲質問「你一定要坐在路中間嗎？不能坐旁邊嗎」，一邊踩了小朋友一腳，接著又命令「快回去坐著」，而一旁其他孩童臉上表情都很恐懼。

▲家長PO出老師打小孩、逼吃飯的監視器畫面。

事情經過1個多月，受害孩童家長透過臉書「靠北惡質幼兒園」爆料，得知孩子被老師踩腳，急忙跑到學校調閱當天的教室監視器畫面，小孩只是在吃飯時回頭看了一下，竟然被老師伸手打了兩巴掌，還拉椅子直接坐在面前逼吃飯，事後負責人卻說是因為孩子不吃飯又吐的關係，老師才需要「監督」用餐。

家長在PO文中指控，孩子身上一直以來都有大大小小的瘀青，拍照詢問老師都沒有得到正面的回應，事發後園長寫了一封保證書，承認老師如果有不當管教就不予錄用，鬧上新聞版面又四處留言辯駁，讓媽媽無法承受壓力，這才決定站出來討公道。

▲鄭姓園長留言反駁家長指控。

不過，受到指控的私立幼兒園鄭姓園長在家長的PO文底下留言反駁，孩子身上的傷問這位印尼籍的媽媽最清楚，在家被爸爸打說成是老師，目的就是想索討24萬元的賠償，園方42年來幫助過多少家庭，向來都是盡心盡力，「大家應該去問爸爸，媽媽說，每次打孩子鄰居勸說還跟對方吵架，精神上是否需要檢驗，開火車是責任很重要的。」

由於目前雙方說詞差異很大，但家長貼出老師揮巴掌逼吃飯的監視器畫面，網友們大多都還是站在家長這一方，「不管小孩有沒有吐，老師都不應該動手打人」、「沒有監視器的幼兒園豈不是更恐怖？不適任就汰換吧」。至於真相究竟是什麼，鄭姓園長說，「謝謝各位關心，一切有（相關）單位及司法進入調查。」

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