女子到龍山寺誠心供佛　色狼摸臀還硬拗「擦身而過」

▲楊姓男子在艋舺龍山寺後殿對專心供佛的女信徒摸臀，被檢察官依性騷擾罪嫌起訴。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文當事人無關）

記者劉昌松／台北報導

台北萬華的艋舺龍山寺每天吸引不少信徒和觀光客前往，成為色狼出沒下手的獵場。一名楊姓男子挑傍晚的時候，到寺內後殿，對專心供佛的女子下手摸臀亂「揩油」，案經被害人提告，台北地檢署10日依性騷擾罪嫌起訴楊男，且痛批楊男竟在莊嚴的寺廟犯案，至今毫無悔意，請求法院加重其刑。

被害女子在去年12月3日傍晚到龍山寺，獨自到後殿點蠟燭供佛的時候，突然感覺屁股被人碰了一下，女子嚇了一跳回頭看到楊姓男子，本想說可能是因為人潮所以被不小心撞到，但女子之後觀察楊男，一直在刻意接近專心拜拜的女性，然後突然伸手摸人家的屁股。

被害人此時確認楊男是刻意揩油吃豆腐，立刻向寺內保全求助一起逮人，沒想到楊男堅稱自己是為了閃避寺內工作人員，所以被害人擦身而過，也沒有碰到人家屁股。

檢察官根據監視器影響，楊男每次接近女子時，身邊都沒人，明顯不是被推擠的樣子，認定楊男是故意偷摸女性臀部，依性騷擾罪嫌將他起訴，且考量楊男竟在莊嚴的寺廟犯案，至今也毫無悔意，請求法院加重其刑。