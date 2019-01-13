色廚師得寸進尺越摸越下面　老闆娘討公道還挨告恐嚇

▲餐廳老闆娘不甘隱忍遭廚師猥褻，向廚師討公道求償又反被告恐嚇。（圖／示意圖）
記者楊佩琪／台北報導
台北市一周姓廚師，被控於2017年5月，連續多次對餐廳老闆娘性騷擾，老闆娘隱忍，周男竟還得寸進尺，越摸越下面。實在忍無可忍，向廚師提出賠償，還反被告恐嚇。台北地方法院依強制猥褻、性騷擾等罪，將周男判處9個月有期徒刑，得易科罰金27萬元。
2017年5月17日，周男趁下班後，僅有老闆娘還留在餐廳，企圖強行解開老闆娘的內衣，並伸手進內衣裡撫摸胸部。老闆娘掙扎，但周男不願放開，更將手伸入老闆娘的內褲裡，碰觸外陰部，猥褻得逞。
隔天，周男趁老闆娘在收銀台結帳時，冷不防從後方摸了老闆娘的臀部。不想多惹事端，老闆娘忍著，但周男卻得寸進尺。
同日晚間9點多，老闆娘巡視餐廳廚房，周男趁四下無人，竟強行從後方熊抱老闆娘，撩開其外裙，以指尖深入老闆娘的內褲，觸摸外陰部，再次猥褻得逞。實在忍不下去，老闆娘將事情告訴朋友，與朋友找上周男討公道，並要求賠償，卻反而被告恐嚇取財。
或許知道猥褻一事遲早曝光，周男同時向警方自首，台北地檢署將周男依強制猥褻、性騷擾等罪起訴，至於提告恐嚇取財部分，則是不起訴處分。
台北地方法院審理，認為周男符合自首要件，且有意與老闆娘和解，不過，雙方和解金額始終談不攏，因此判處周男9個月有期徒刑，得易科罰金。
至於老闆娘，因向檢方申請性侵害犯罪補償，包括醫療費用等，檢方核准15萬元補償金，扣除周男薪水5萬元，實際補償金10萬元。
【精彩新聞】