新莊女月借5000拒還嗆「我乾爸議長」　本尊秒打臉：我沒乾女兒

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陳姓網友日前在臉書「爆料公社」PO出7張對話截圖指稱，黃姓女子欠錢不還，傳訊息詢問還被嗆「我他X乾爸是議長蔣根煌」、「你跟我鬥」。原本大家以為只是一般的討債文，沒想到文章才PO出不久，蔣根煌本人馬上出面打臉表示，自己根本沒有任何乾兒子或乾女兒，就連對方都不認識，如果有任何假冒的不當行為，都是法律不容的，「再發生類似情形，請直接報警處理。」

▲黃女聲稱自己乾爸是議長，下一秒就被本人打臉。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

原PO提到，黃女先是以一個月5000元開始借款，後來改成2000元，結果開口要求還錢，就被連環砲猛嗆，內容包含「你當初心甘情願幫人家，現在又在殺小」、「在金牛當圍事啊不就好棒棒」、「棺材快買好啦」、「我他X乾爸是議長蔣根煌，你跟我鬥」、「來新莊等你啦，笑你不敢」。

黃女揚言要直接亮出地址，如果原PO跑到新莊以外的地區追債就要報警，「看你什麼時候要來送死」，最後連打4通電話都沒有人接，氣得破口大罵髒話。原PO感嘆，黃女和江姓男友欠錢不還根本就是天造地設的一對，「還說自己爸爸是議員，議員欠錢就不用還嗎？」

▼▲黃女嗆原PO要報警。

有趣的是，由於黃女嗆聲時直接點明是新北市議會議長蔣根煌，就有網友把對話截圖傳到議長的臉書PO文底下詢問，沒想到竟然變成神展開，蔣直接打臉回應根本不認識對方，更沒有任何乾兒子或乾女兒，「任何假借我本人或服務處之名進行招搖撞騙等不當行為，都是法律所不容的，若再次發生類似情形，請直接報警處理為宜。」

蔣根煌也透過臉書表示，當今台灣是法治社會，黃女沒有公開貼文標榜他服務處的名義，立場上沒有辦法私訊質疑「你們不應該怎麼做」等等，況且拿著第三方提供的LINE對話截圖提告證據力過於薄弱，較好的處理方式是請被詐騙的原PO去提告，司法單位需要求證的話，他以及服務處的同仁都會提供協助。

▼蔣根煌回應網友留言，自己並不認識欠錢的女子和她男友。（圖／翻攝自Facebook／蔣根煌）