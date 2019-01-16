鑽車縫擦撞拒6000元私了　騎士拿到收據變3萬苦喊：欺負人？

▲有熱心網友指出，原PO至少擦撞到兩塊，「烤兩塊只跟你拿6000元快速解決，很佛了。」（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

台北市一名騎士15日在臉書「爆廢公社」PO文聲稱，自己因為鑽車縫擦撞到其他車輛，當時車主詢問要不要用6000元私了，但沒有收據，他拒絕，後來拿到收據竟然直接變成賠償3萬元，「這是不是欺負人？」

原PO的文章一公開雖然引起社團內的網友熱烈討論，但大多數人都是站在挨撞車主那邊，還紛紛留言調侃，「有沒有後悔跟對方要收據了」、「整篇文都戳到笑點」、「人家喊6000元不給，收據來了就摸一摸鼻子吧」；不過也有網友認為，原PO大概是擔心沒有收據私了後續會有問題，當下才會拒絕，「我欣賞你，人生就是賭一口氣。」

▲原PO質疑是否被欺負，網友們幾乎一面倒力挺挨撞車主。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

還有曾經挨撞的駕駛分享自己的經驗說，「遇過剛從車廠維修出來的車，撞到我駕駛座的門（直行），一看就知道他全責，本來因為趕時間想各弄各的，但對方堅持報警，心想『你就不要後悔』，結果警察處理完他就打電話過來說要私了，但被我拒絕。」

其實，車禍賠償協調的糾紛也不少，加上牽涉到肇事責任鑑定、民事賠償，甚至是刑事的過失傷害等法律問題，民眾通常都會選擇謹慎處理。《ETtoday新聞雲》10日一篇報導中提到，投保強制險的保戶發生車禍時，產險公司依保單條款無須派員出席協調會，但須派員為額外投保第三人責任險的保戶代表協商，且保單條款還約定責任險的保戶務必通知保險公司人員出席，不可以私下和解，保險公司也無須依私下和解的內容給付保險金。