女員工訴苦「胸部太大」拉傷肩…副店長要求解扣！看完連3摸：有多大？

▲女員工訴苦因胸部太大而拉傷肩膀，沒想到色幹部卻要求解扣看胸，還趁機伸手觸摸。（示意圖／視覺中國CFP）

社會中心／綜合報導

台中市一名周姓男子107年間在某大賣場擔任副店長，期間陪同一名女員工進行開店前置作業時，女子向周訴苦「因為胸部大太，運動時拉傷肩膀」；不料周聞言後色心大起，立即出言詢問「有多大？可以看一下嗎？」還趁機伸手觸摸女子胸部3次，因此遭檢方依違反性騷擾防治法罪嫌起訴，惟全案移審台中地院後，女員工撤回告訴，因此最後院方以公訴不受理結案。

判決書指出，周男107年2月間在大賣場擔任副店長，某日上午7時許與女員工一同進行開店前置作業，但女子卻向周訴苦，表示自己因運動而拉傷肩膀，引此無法開啟賣場2樓鐵門、手扶梯等，還表示「醫生說我胸部太大會拉扯肩膀，現在受傷也無法運動，還因為這樣變胖！」

周男聞言後隨即色性大發，將工作拋在腦後，還出言詢問「胸部是有多大？可以摸一下嗎？」女子不敢相信自己訴苦竟換來騷擾，但礙於周男是直屬主管，因此也不願激怒對方，委婉以「還有工作要做」為由拒絕；但周男仍不放棄，持續追問「可以看一下嗎？」女子拗不過周男請求，加上又擔憂自己如若拒絕工作可能不保，因此趁四下無人之際勉為其難解開襯衫讓周觀看。

周男一飽眼福後再也按捺不住，當即伸手觸碰胸部下緣；女子遭摸後嚇了一跳，立即縮身閃避，嚴厲怒斥「這樣很不舒服，你這是性騷擾！」但周仍充耳不聞，又再伸手朝胸部摸了2下。

事後女子不甘受辱，憤而報警處理，檢方偵查後確認周男違反性騷擾防治法，因此將其移送法辦，但全案無審台中地院後，女子卻突然撤回告訴，因本案是告訴乃論，因此法官依法規定，以公訴不受理結案。