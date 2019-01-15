影／「單手插口袋騎車」綠燈10秒被擊落　騎士跪姿跌坐又彈起來

網搜小組／綜合報導

桃園林姓網友13日在臉書「爆料公社」PO出一段行車紀錄器影片，只見一名穿著黑色外套的騎士左手插在口袋裡，僅靠右手催油門，結果綠燈才剛起步10秒就被「擊落」摔倒，「前煞在右邊，遇到緊急狀況大力按壓會鎖死前輪，你的車子就會像影片中一樣滑出去。」

▲騎士在催油門之前就將左手插進口袋裡。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

影片中，只見穿著黑色外套的騎士不知道是因為天氣冷還是其他原因，停等紅燈時就將左手插在口袋裡，等到綠燈亮起就跟著車流一起慢慢往前騎，但才經過10秒鐘連路口都還沒過完，左側突然竄出一名要轉到右邊的騎士，他嚇了一跳急忙煞車，卻連人帶車摔倒，以跪坐的落地隨即又彈起來，最後默默站起來走去牽車。

原PO強調，這起車禍發生在中豐路跟環中東路口，PO出影片是想跟大家討論防衛性駕駛，至於前方機車怎麼切各有看法，但就算天氣很冷還是不要單手騎車，尤其是只用右手，因為機車前煞在右邊，大力按壓就會鎖死前輪，到時候就會像摔車的騎士一樣滑出去。

▼▲騎士摔倒後自己默默站起來。

「另外也不要嘗試從右側超車。」原PO好心提醒，左邊那麼大一台汽車擋住你左前方的視線，根本不知道前面有沒有車要右轉或靠邊，右側是慢車道請耐心駕駛，安全才是回家最快的路，如果非不得已真的要從右側超車，也請將雙手抓好龍頭，手指準備在煞車上，隨時仔細觀察左邊車輛的動向，「祝大家行車平安！」

其他網友看完影片則紛紛留言調侃摔車的騎士，「真療癒，天冷就戴手套啦」、「多摔幾次就真的只能單手騎車了」、「手套是有多貴？每次看到這樣騎車的都會閃遠一點，還很壞心希望對方被擊落得到一次教訓，免得變成大條的害到別人」。