一接閣揆就被影射「色狼人渣」　蘇貞昌：長相差有點多

▲蘇貞昌遭網友用舊照片惡意攻擊性騷擾女性。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）



記者林彥臣／綜合報導

準行政院長蘇貞昌12日晚間臉書發文，截圖一位網友引用一張舊照片對他惡意攻擊，指涉他性騷擾。蘇貞昌對此表示，「我一選舉就有人毀謗我祖父，一決定接閣揆就說我抱小姐。雖然長相差得有點多，但大家可以幫我想想回家要怎麼跟太太交代嗎？」。還特別hashtag唯一支持詹秀齡、假消息請大家幫我跟蘇太太澄清。

網友所引用的舊照片，是兩個男子抱著一位疑似喝醉的長髮小姐的照片，其中一名男子有著跟蘇貞昌一樣的禿頭還帶著眼鏡，還撩起小姐的衣服。網友還在照片中留言表示，看看這就是民進黨即將上任的院長蘇貞昌=酥真娼！當街就撩起女性的衣服，這種色狼人渣能任職行政院長嗎？能勝任嗎？有人說圖左的人不是蘇貞昌，你是怎麼看得？

網友在蘇貞昌的臉書PO文下方留言表示，「頭髮的坪數不一樣啊」、「那個人根本不是蘇院長，因為蘇貞昌的頭比較光亮！」、「院長你的膝蓋還好嗎？」、「呃其實我覺得照片那個人看起來比較年輕」、「太太那邊我們會幫你澄清！請趕緊研議如何打擊假新聞！」。

立委鄭運鵬也在蘇貞昌臉書中留言，「當作稱讚院長年輕力壯啦！#秀齡會很高興秀秀你的」。