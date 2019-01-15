國二女崩潰哭3天「家早就被你毀了」　性侵父冷回：去跟法官講

記者黃翊婷／綜合報導

高雄16歲少女小花（化名）2017年5月遭父親性侵，當時才就讀國中二年級的她為了家庭選擇隱忍，但還是不堪心理壓力，哭著向學長訴說，這才揭發這起事件；然而，當她質問，「這麼多年來我忍受的是什麼，就是希望你可以改，這個家，從你對我做這些事以來，早就被你毀掉了」，父親卻只冷淡回答「去跟法官講」。

▲小花指控在國二時遭父親性侵。（示意圖／記者黃克翔攝，與本文當事人無關）

小花指控，事發當天父親趁著家中沒有人進入房間，強行脫掉衣褲性侵得逞，本來顧及到母親和弟弟選擇隱忍，但事發一週後實在受不了心理壓力，於是傳訊息向學長訴苦，經過追問才說出遭父親性侵的事，後來在學長的勸說及鼓勵下，鼓起勇氣向學校老師求助，透過校方通報終於揭發整起事件。

被指控施暴的父親則反駁，女兒指稱的時間家人其實都在，怎麼可能發生性侵卻沒有人發現，應該是因為課業壓力大才會故意誣陷。不過，合議庭經過調查發現，父親在偵查期間多次想跟小花接觸，軟硬兼施要求改證詞，就連妻子和兒子也在審理時突然改口，顯然並不單純。

▲但為了維持家庭的和諧，小花起初選擇獨自隱忍。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

法官調閱父女倆的對話紀錄，小花曾痛罵「不要把你講得什麼事都沒做錯一樣」，父親卻回答，「家庭毀了不是妳做晚輩片面之詞該講的，父女一場，如果妳以這種態度跟我說話，以後也不用叫我爸」，讓她氣得直說，「我只是把事實說出來而已，不要用任何事壓我。這麼多年來我忍受的是什麼，就是希望你可以改，自己想清楚你對我做過什麼事，媽這麼相信你，你呢？繼續欺騙，這個家，從你對我做這些事以來，早就被你毀掉了」，沒想到換來的卻是一句「去跟法官講」。

由於小花的診斷報告確定處女膜有撕裂傷，而且時間點剛好與案發日期吻合，另外還患有創傷後壓力症候群，學長也證稱她一講到這件事就一直哭，情緒近乎崩潰，大概哭了3天；合議庭採信女方的證詞，認定父親犯行明確，因此依重強制性交罪判處5年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。