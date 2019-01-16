新手爸買便當「我要那個蛋蛋」　女店員爆青筋！家長秒懂笑讚...卻勸母湯

'▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

網搜小組／綜合報導

一名新手爸假日餵完寶寶，才騎車出門覓食，沒想到在便當店點餐時，語言系統突然轉換不過來，狂用疊字選菜，惹得女店員白眼狂翻，甚至直言「先生你可以好好講話嗎？」聞言他滿腹委屈，卻又控制不了，不禁心想「這麼兇兇幹麻。」

新手爸在PTT笨版提到，當天餵完孩子，他到便當店點了兩個雞腿便當，並在選擇配菜時，脫口說出「我要~那個蛋蛋好了。」這時，女店員皺了一下眉頭，透著嫌惡的表情問，「額...哪個蛋蛋。」

新手爸接著說，「有那個紅紅的...那個...番茄蛋，還要~~那個瓜瓜。」一連串疊字飄進耳裡，女店員忍不住糾正，「什麼瓜瓜...先生你可以好好講話嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

雖然他有些錯愕，不過一時調整不過來，立刻再回「那個有丸丸，不是...是貢丸的瓜、大黃瓜，然後豆乾，兩個便當一樣就好，對不起我剛剛餵小孩子吃飯餵了一個小時。」

對此，許多家長紛紛笑回，「服務態度那麼差，下次不要去了。推可愛爸爸」、「原po拍拍，不要哭哭了」、「下次帶寶寶去買啦」、「推可愛新手把拔」；也有人提醒，「用疊字有礙孩童語言學習」、「拜託別用疊字跟小孩溝通，就算現在他們聽不懂也會影響他未來語言學習」。

不過，在發展心理學的相關研究領域中，其實並沒有強有力的證據支持，兒語會導致孩子語言發展遲緩，美國羅格斯大學嬰兒研究實驗室的研究主任April A. Bernasich指出，超過90%的語言發展遲緩的情況，可以歸因於先天因素。

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