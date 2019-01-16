「全身沒一處好的」女嬰祖母：讓全台南轟幹妳　警要民關直播：告妨害公務

▲憤怒民眾清晨聚集台南第五分局外。

地方中心／台南報導

台南市一名18歲薛姓母親和李姓同居人疑活活打死女嬰，被依殺人罪嫌送辦。女嬰祖母痛斥女兒，「我把孫子交給妳，妳他O怎麼顧的，一條命就這樣不見，妳最好給我們一個交代！」薛女供稱，因小孩不停哭鬧才用「不求人」管教，卻不知小孩突然昏厥，也不知道孩子會突然死亡。而有網友聚集在警局外，指稱「警察開始抓人」。

據了解，女童自從父母離異後，便跟著母親一起生活，日前母親男友也搬來同住。生父友人表示，女童母親與同居人就常抱怨小孩非常難帶，甚至出手施暴，但女童生父苦無監護權，無法出手干涉，晚間接到醫院通知後，才得知女兒已被虐待致死，當場悲痛萬分。

▲▼18歲媽媽涉嫌打死女嬰，引爆民眾怒火。（圖／翻攝黑色豪門企業臉書、當事人臉書）

女童生母向警方供稱，因小孩不停哭鬧才用「不求人」管教，卻不知小孩突然昏厥，與男友將她緊急送醫後，也不知道孩子會突然死亡。「妳想紅我會讓全台南轟幹妳」，女童祖母在臉書痛斥女兒，「我把孫子交給妳，妳他O怎麼顧的，一條命就這樣不見，妳最好給我們一個交代，我會讓全台南知道妳一個親母跟表姐男朋友有多惡劣。」

女童祖母在親人臉書留言，淚訴小孫女的慘況，「全身上下沒有一個地方是好的」、「連指甲全部都一樣」、「剛看到時我們沒力」。

▲▼女嬰祖母發文大罵。（圖／翻攝臉書）

而女童親友也分享女童生母的對話截圖，只見她說「有媽媽為什麼不能給媽媽顧，要給保母？現在保母也很多虐待的，做媽媽的怎樣不擔心」，還附上一個哭臉圖。如今生母卻涉嫌虐死女兒，讓親友痛批「妳自己就是把小孩虐待死的人，憑什麼當初要搶小孩？要人家把小孩給妳的時候說的那麼好聽？妳根本不配說這種話，越看越憤怒。」

許多憤怒民眾得知消息後，聚集在台南市第五分局門口，想要找嫌犯算帳。但「黑色豪門企業」臉書社團說，清晨5時10分，警方動手抓在現場的人。根據影片，只見員警要求關掉民眾關掉手機直播，「請你關掉，你再繼續照，我給你告妨害公務！你要不要關掉？要不要關掉？我在執行公務，聽到沒有！」在場其他人直呼「好兇喔」。

▼民眾聚集在警局外，讓警方不敢大意。（圖／翻攝「黑色豪門企業」臉書社團）

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