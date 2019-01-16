躲劫發願濟助弱勢！冒雨送100便當　保時捷正妹：要發滿1萬個

▲陳女日前駕駛保時捷自撞翻覆數圈只受輕傷，16日下午帶著100個便當到三重區大同公園回饋社會。（圖／突發中心翻攝，下同）

突發中心／新北報導

一名努力賺錢的陳姓正妹日前開保時捷Cayman 987載閨蜜出門，不料在北宜公路意外翻覆，2人奇蹟似只受輕傷，她事後透露之所以死裡逃生，除了每月自掏腰包發300個便當給遊民積陰德，另一方面也歸功於保時捷很安全，也和閨蜜一起到台中南天宮結拜，並發願「發一萬個便當救濟弱勢」。而她也於16日15時許冒著大雨，特別帶了100個便當到三重區大同公園，發放給民眾，並表示說到會做到，會發滿1萬個便當還願。

陳女頂著大雨帶著100個便當到公園發放給周邊民眾，期盼能讓他們溫飽，也提到要發1萬個便當的豪語，一定會說到做到。

回憶當時狀況，陳姓正妹仍心有餘悸，當時她開著保時捷Cayman 987跑車，載女性朋友從新店要到宜蘭遊玩，行經事故路段過彎時卻不知為何撞上小山丘，導致車體失控自撞山壁、還在半空中翻滾三圈，最後愛車180度仰倒路邊，車體幾乎全毀，奇蹟的是女駕駛只有手部擦傷，蕭姓好友頭部受傷。

時隔一日陳女立即又再買了一輛保時捷Boxster，還全額付現在臉書曬照，表示自己這次選了敞篷的Boxster，「一早立馬現金全額付現！再買一台新的保時捷，這次我都開時速20就好！」並說可能是每個月都有搭台鐵環島，發便當給遊民做善事吧，或許是靠積陰德才會只受到輕傷。

陳女強調，她不怕酸民，因為「行的正，坐的端！說真的我就是一個小人物，我開什麼車、我什麼背景也不重要，我也是被家人罵了一頓」，希望大家可以體認到行善的重要，多做善事，不用關注她這個小人物。

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