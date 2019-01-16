「男屍卡漁網」4人幫拉！45秒影片曝光嚇壞網　海巡證實為外籍船員

記者鄒鎮宇、許凱彰／綜合報導【1/15 22:21出版；1/16 7:14更新】

有網友在臉書社團「爆料公社」PO出一段影片，一艘漁船在捕魚時意外撈到一名溺斃男子的屍體，影片一出後讓網友全都嚇傻。該遺體證實出現在台南的將軍漁港，海巡署第11岸巡隊也表示，這名男屍身分應為日前落海失蹤的外籍船員，已完成相驗，詳細案情進一步了解中。

「東港魚船捕捉到屍體！」一名男網友以此為標題PO出一段15秒影片，內容可以看到一名身體發紫的遺體卡在漁網之中，旁邊的海巡人員幫忙將漁獲撥開，試著幫被漁網卡住的遺體脫困。記者事後查證，證實地點是在台南將軍漁港，並非網友所言。

▲▼有網友PO出漁船撈到遺體的影片。（圖／翻攝爆料公社）







該文PO出不到1小時，便有7000多名網友按讚、留言，「 阿彌陀佛！祝福船家滿載而歸」、「RIP...也算功德一件」、「真的不敢點進去看> <」、「感謝船長的善德，願往生者安息」、「以前去海釣時有聽老船長說過撈到水流屍是很大的功德，會保祐漁民滿載而歸的。」

對此，《ETtoday新聞雲》記者致電轄屬的第六巡防區，當班的施姓上尉證實是在台南將軍漁港發生，詳細的事發內容，還有待向帶班長官做確認，目前沒辦法代表發言。當再被問到是否能找當地安檢所做確認時，就直接掛電話，未表回應。

另外最新消息指出，海巡署第11岸巡隊也表示，這名男屍身分為日前落海失蹤的外籍船員，已完成相驗，詳細案情進一步了解中。