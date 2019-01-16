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才和弟弟大吵！企鵝妹宣布「要進演藝圈」　選這5間公司自薦：我想當明星

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▲▼企鵝妹。（圖／翻攝自企鵝妹 Yoomjji　YouTube）

▲企鵝妹說要寄影片到韓國大型娛樂公司。（圖／翻攝自企鵝妹 Yoomjji YouTube）

 網搜小組／綜合報導

南韓人氣實況主企鵝妹（윰찌니，Jinny）曾在加州留學，一口流利英文、甜美清新的長相，吸引許多台灣粉絲。她日前在直播中和弟弟起衝突，爆氣吵架、互嗆的戲碼當場上演。沒想到隔沒多久，企鵝妹突然發布影片說要進軍演藝圈，打算錄製個人才藝試鏡影片到韓國各大娛樂公司徵選，再度引發粉絲和網友熱論。

一名網友在PTT的Gossiping板上爆卦「企鵝妹在自己的YT頻道宣布：進軍演藝圈～」他貼出企鵝妹的直播精華影片，「被自己親弟弟踢爆～其實是老妹的知名韓國直播主～企鵝妹（柳允進），在自己的水管頻道上宣布，她決定要進軍『演藝圈』成為一個STAR」。

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▲▼企鵝妹。（圖／翻攝自企鵝妹 Yoomjji　YouTube）

▲企鵝妹表示她想當明星。（圖／翻攝自企鵝妹 Yoomjji YouTube）

企鵝妹表示，她是認真地想成為明星（STAR），還說自己可以性感也能可愛，打算錄製個人才藝試鏡影片，想寄到韓國5間大型娛樂公司參加徵選，包括JYP、YG、SM、CUBE、STARSHIP。接著，企鵝妹就在影片中練習徵選影片，內容包括自我介紹、唱歌、舞蹈、外表展現、服裝搭配、雙語展示等等，還大方秀出自己沒有偶像包袱的醜態。

▲▼企鵝妹。（圖／翻攝自企鵝妹 Yoomjji　YouTube）

▲企鵝妹分別表現出性感、可愛的樣子。（圖／翻攝自企鵝妹 Yoomjji YouTube）

對此消息，原PO在文中忍不住表示「嗯～建議她直接找台灣的公司談談看吧…～就像她當初進台大…（企鵝妹：我就說我會當明星吧）」；他也在留言處表達自己的見解「我覺得是項莊舞劍～其實在對台灣演藝圈投石問路」。不少人也紛紛附和「直接台灣出道還比較有機會…一些狗屁網紅也是賺很多」、「台灣演藝圈很好進，敲一下通告就好」。

看到貼文後，其他人紛紛留言「現在當油兔伯才是真理 沒看好幾個t台開不下的轉yt都不錯」、「蛤？她進軍台灣演藝圈還有機會，進軍韓國？她在韓國根本不紅，就台男瞎捧而已」、「JYP的練習生年紀都可以當他女兒了」、「這操作真的不行，太刻意了」、「28歲進韓演藝圈只能去當演員了，反正很會演」。

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關鍵字：企鵝妹,直播,實況,演藝圈,明星,Jinny,PTT

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