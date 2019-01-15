改裝40年老公寓！她花300萬打造「飯店風豪宅」　網驚：老太婆變正妹

▲網友買了一間40年的老公寓，花了300萬的裝潢費用打造出一間飯店風的房子。（圖／eatpot授權提供）

網搜小組／綜合報導

雙北房價高，對許多年輕人來說，買房簡直是遙不可及的夢想。網友eatpot在Mobile01論壇上分享了自己買房的故事，因為想要擁有大建坪的房子，又希望可以離捷運站近、離公司近、廁所開窗等條件，他看了2年多選了一間40年的老公寓，靠室內設計把這間老公寓變成一間現代飯店風的房子。

以下為作者eatpot全文：

在01上面吸取經驗，受大家幫助良多，今天換我來分享一下我的新家(其實已經住一年了^^")

我是個龜毛的人，列了一堆條件看房子(離捷運站要400公尺內、離公司要近、要有三面採光、廁所要有窗、不要有風水瑕疵、晚上要安靜、要可以隔四房+衣帽間等....最重要的是成交價格比起周遭實價登錄要相對便宜)，花了兩年的時間，看了上百間房子，終於買到了理想的房子。

正想說心中放下顆大石頭，沒想到找室內設計師又花了五個月，原因是在01到處爬文、看書、看姥姥的網站，林林總總又列上百條條件(除了一般空間需求、風格需求，還加上了工法、建材需求)，前後找了七位室內設計師，才有一位同意施作....整體的風格我們是想走帶有飯店風+現代風的感覺，然後顏色部分盡量使用黑白灰三色，家具主要是胡桃木色。

我的條件清單如下（編按：文末有清晰版）

房子基本資料

屋況：40年公寓

區域：台北市中山區

坪數：室內36坪

預算：一坪8萬(含全熱、冷氣、廚具)

格局：四房兩廳兩衛



原始屋況

先來看看原始的屋況吧！房子是40年的老房子，RC結構

施工照

水電瓦斯管線重拉

完工照

這邊只放客廳、餐廳、廚房、衛浴、主臥一角。

另外三間房與陽台整理起來實在累人就不放了^^

-------<2018.8.29補充>由於很多網友詢問我的上百條條件，這邊做補充 (去除比較隱私的幾項)，這邊要注意的是這是我一開始列的條件，其中有幾項討論過後改變的(例如有些地方木作比系統便宜、或是建材我有改)我就不另外抓出了-----------------------



風格設計：希望現代飯店風格

不用裝潢的部分：兩間次臥與儲藏室幫我天地壁弄好就好(如果有畸零空間我再考慮做個系統櫃)

整體隔間：

整間房子要通風、前後採光、但不要變穿堂風(公共空間兩處以上通風)、後陽台要防蚊

格局需求：室內約36坪，想要規劃出客廳、廚房、餐廳、三臥室(主臥要有一個衣帽間更衣室、書桌區)、一客房、一公共電腦區（2-3三人座）、一個一坪左右的儲藏室、兩個衛浴(主臥衛浴有浴缸、公共衛浴做乾濕分離)，可以用紅磚就用紅磚~若空間真的不夠才考慮輕隔間，但因為小朋有有呼吸道問題，希望隔音不要有石棉之類會傷呼吸道的物質

一.拆除

3. 拆除後，偕同水電工頭一起去幫糞管們拍照(因為全室換管線不一定會換糞管)、或乾脆換糞管(我們馬桶都會丟衛生紙)

4. 拆除標明清楚幾坪、哪處、幾車，不要用"一式"

二.泥作與磁磚

5. 地板：廚房拋光石英磚、其他超耐磨木地板(但一定要有保固，會考慮倒角，品牌：egger、伊諾華、富美家)

6. 走廊做好保護、張貼公告、室內裝修許可証我要申請

7. 建材需求：都用無毒綠建材(包含黏劑、牆壁漆)

8. 主臥窗型冷氣孔希望完全封死並且做好防水不要滲漏

9. 防水要做足，不希望樓下跟我反映我們樓上造成他們漏水，公共空間要做基礎防水

10.衛浴防水做到天花板頂、彈性水泥塗2三層+防水漆1層(做完防水層先試水再鋪磚)、地板與壁面用30x60的、同色系但地板的要防滑、浴室填縫幫我用防水防霉的(貼磚後過24小時再填縫)、不希望看到磚的四周被填縫劑越界，填縫劑可否選淺灰色的門檻下方幫我做止水敦並用倒凹(其實是叫第三個注音，但mobile01不可打注音)形門檻，施作順序為水電管>上壁面水泥底材>防水工程>衛浴設備安裝後的縫細與孔請上矽膠封住。

11.拋光石英磚還有縫隙不要汙染到，要確實包好(希望能鋪三層(PVC+瓦楞+夾板)

12.主臥衛浴用砌磚浴缸、邊角做平滑處理

13.窗框、大門、管路要用水泥確實填縫

14.浴室落水頭幫我做跟飯店一樣，一邊先做長條洩水區，中間再放落水頭(防蟑用的)

三.水電、電器、電燈

15.電路需求：不要發生同時開電器會跳電的情況：匯排流電箱26P以上，六~八個冷氣220V專用迴路+客廳1迴路+四房各2迴路(可能用暖爐)+餐廳廚房5迴路(1.微波爐專用迴路 2.烤箱+果汁機3.電磁爐+冰箱4.電子鍋+大同電鍋 +電熱水瓶5.洗烘碗機+抽油煙機220v)、二浴室各1迴路(漏電保戶迴路)、陽台1迴路、燈具2迴路，先算好各間要有幾個插座(ex廚房會有幾個電器)並且先規劃好電器位子與未來會買的電器，以不用新增延長線為主。一個迴路可以接多個插座，只要加起來在20A以內即可，理論上應該要有的插座：烘碗機專用、電熱水瓶專用、飲水機專用、抽油煙機專用、冰箱專用、電器櫃中的烤箱、微波爐、煮飯鍋，偶爾用用的大同電鍋、果汁機、吐司機，共用兩個插座，共5+3+2=10、餐桌正下方也要有個插座可以插電磁爐煮火鍋、電線要用cns檢驗線，如太平洋線、要做接地線(三孔的)

16.照明：不要做間接，怕積灰塵引起小孩過敏。大顆LED燈主要照明+小顆LED重點照明

17.重點照明：衣帽間鏡、玄關鏡、廚房切菜區與煮菜區與可能會看書、滑手機的地方(馬桶上方、沙發上方、餐桌上方)則做較亮的重點照明、餐廳則用低吊燈。

18.客廳風水財位，正上方加上重點投射燈(此燈晚上也開著)。

19.臥室電燈要可以切換大中小、夜燈的電子開關

20.要做水管壓力測試，您會怎麼做測試呢? 我要裝加壓馬達

21.前屋主說五年前有換過水糞管，之後就沒賭塞過，希望不要施工完後開始堵塞、也不要弄破糞管

22.臥室床頭(床邊櫃)跟門口都要有燈的開關、浴室燈裝在門外、客廳燈在玄關、玄關燈用自動感應、燈的開關設在走路的動線上，不要設在邊邊角角。

23.網路線、第四台線要夠(每個室對角牆要裝插座、要裝網路電話孔、第四台孔、客廳每面牆都要有插座與網路第四台、都要有但是不一定要先接上)、規劃房子正中間放中華電信ADSL盒子讓WIFI都可以傳遞到各個地方。

24.大門門鈴換新、大門使用兩道門、大門使用三星指紋鎖、大門外裝一個LED燈設定18:00~07:00打開，後陽台用三合一後陽台門

25.水管用南亞的，冷熱水管交疊處放上隔熱片、冷水管用不銹鋼管、熱水管用包覆保溫的不銹鋼壓接管、後陽台裝止水閥(漏水檢查時可以不用跑到頂樓)、要裝加壓馬達(可同時兩間洗熱水澡的)

26.冷氣：目前已有三台分離式會搬過去，分離式冷氣頂端要離天花板至少15公分、並裝在一個空間的長邊牆中間迴風較佳、冷氣前面不要被木作擋到、次臥、客房、書房用一般壁掛就好、冷氣不要對著人吹、冷氣排水用pvc埋在牆裡接到公寓排水系統。公共空間可用吊隱式(但要留維修孔+清潔濾網孔在主機的兩側，出風迴風要規劃好達到恆溫)、如果可以用崁入式的更方便清潔維修

27.廚房要有空間與220v獨立迴路插座接Bosch 洗碗機 SMS69U78TW Zeolite 獨立式洗碗機 (220V) 13 人份、留一個地方插水冷電扇

28. 居家保全面對玄關或門外(網路攝影機+APP及時拍照送到手機)

29.我們常常會用電視看電腦的東西~要嘛就是可以接HDMI到電視，要嘛就是機櫃要可以放電腦

四.木作

31.木作：主要用於天花板線板、和室的收納、畸零地的收納、更衣室要用系統家具不要用木作，全部都用日本麗仕得矽酸鈣板比較好、木作能少就少，並且要用低甲醛低苯低氨板料與黏著劑(一定要確認用的是綠建材)與塗料與貼著劑，板材指定EGGER、KAINDL、SONAE、SPANO、Kronospan、WODEGO、PF;EIDRER、五金可用salic、hettich、川湖、火車頭

32.不論是公領域與私領域，只要是櫃子就用系統櫃為主，客廳的櫃子則臺面用大理石來營造質感，找有F1等級接近零甲醛的材料。櫥櫃、衣櫃、書櫃、餐櫃等系統櫃：選P3板材，且櫥櫃的封邊確實做好因為最會受潮

33.天花板：矽酸蓋板(日本麗仕NALUX不含石棉FK或FF;其次是南亞或台灣日通)，簡單就好不用太多花樣

34.更衣室中要有珠寶香水櫃、男生女生各一處，用系統家俱或現成櫃

35.客廳電視主牆是設計重點，要用大理石、下方有收納、機櫃要有

36.客廳或餐廳裝一個櫃子放文件收納櫃、一個收藏品玻璃櫃

37.不管是牆面還是地面，材質優先順序為先好清潔、再來是有質感

38.鞋櫃區增加放包空間(一人一個)、掛外套的櫃子、鞋櫃開門要可以感應啟動抽風機

39.玄關區要可以放鑰匙、零錢、鞋櫃與傘櫃，櫃子240cm就好不用作到天花板、鞋子的隔層離門要退兩公分保持通風

40.如果有白蟻蛀蟲一定要先消除再動工、希望不要發生住一兩後開始有蛀蟲的現象

41.要鋪木地板的地方，如果地板夠平整~就不用拆地板了

42.如果要配合整體質感又要便宜，那就櫃身(桶身)選擇IKEA的，門片用木作(如拉門)

43.絞鍊用HQ有油壓緩衝的(一個170元)、滑軌用川湖的(kingslide)

44.衣帽間的衣櫥找系統傢俱(廚與櫃)比較耐用省錢(記得上面做棉被區)、桶身都用90CM為主CP值比較高，45CM只比90CM便宜2成；吊衣桿用不銹鋼的；兩個90CM做門片，主要放不常穿的大衣與禮服、包包、棉被。我兩個90CM、咩三個90CM都不用門片。

45.施工前除甲醛塗料(如無醛屋)

46.我全室都不要踢腳板

五.衛浴設備

47.使用TOTO洗手臺、馬桶、淋浴免治馬桶、TOTO霧面處理的水龍頭、馬桶用壁掛馬桶比較好打掃(但如果偶而水箱卡住怎麼辦要問一下)

48.浴室的洗手槽不要太淺(因為我要裝加壓馬達，水太強會反彈出來)、浴室要有淋浴區+泡澡區(放在一個乾濕分離中)

六.廚具設備

49.廚房抽油煙機使用BOSCH 或多德仕抽油煙機RH 168-DT

50.賽麗石檯面

51.廚房零碎空間變成窄型拉櫃、櫃子下面盡量用網籃比較透氣

52.廚房下方櫃子的最上層抽屜要有刀叉抽屜

53.廚房門使用拉門、廚房順序為拿菜>切菜>煮菜~要順

54.廚房壁面用烤漆玻璃不要貼壁磚，烤漆玻璃順便可以記事

七.油漆

55.結構牆油漆幫我用二底三度

56.牆壁的顏色若要選擇每間不同顏色、記得塗完漆後要把那個漆、漆的色號留下來，以後要補比較方便(使用天然塗料無毒的)、使用薄石板(拓採岩),非白色的牆面可以用蛋白膠或是甲殼素塗料，無毒的

八.窗

57.氣密窗用鵝牌或錦鋐、然後貼隔熱膜、客廳用紗廉~顧隱私又通風

九.其他

58.把設計師納入履約保證人

59.請設計師提供監工日誌網站，每天報告進度

60.設計圖一定要有3D的跟現實才不會有出入

61.合約請附上建材表(數量、品牌、型號、批號、產地、年分)

62.要有保固條款

63.水電管路埋好時幫我拍照留底方便維修、出入口攝影機要留管路

64.後陽台裝手拉式升降曬衣桿、要可曬被單、插座多留兩個

65.設計師本身多久監工一次?是每天監工嗎?

66.我希望每周抽個三天去施工現場拍拍照，記錄一次



1.其他風水部分(除了大項風水禁忌外其他不強求)：

2.可以房門對房門~但一定要正對，不可以交錯，否則不如完全不要對到

3.進門180-250CM處設置玄關櫃或鞋櫃，上面可以擺盆鮮花或吉祥物或聚寶盆，正上方加上重點投射燈(此登必須晚上也開著)。

4.臥室房門不可以對到廁所門

5.房門、廁所門都不可以對到床頭床尾床中間。

6.臥室中只有床頭後面的牆壁左右兩旁可以放鏡子，其他地方都不可以

7.床上不可以有樑

8.床不可對到壁刀

9.床頭牆不可以頂到馬桶、床頭沒有靠實牆也不行、床頭有窗戶也不行

10.床不可以放在冷氣的下方直吹

11.臥房床的正上方不可以有燈具

12.小孩睡單人床

13.臥室都要有窗

14.臥室不可以使用大面積深色油漆

15.臥室不要裝大面積窗、不可以雙開門、次臥最好一扇窗就好

16.床上不可以有吊扇

17.臥室不可以大於客廳

18.裝潢時不可以訂做固定的床板(下方無法清掃)

19.床尾只要沒有直接對到門就可以放床

20.使用木板床

21.廚房門不可以對到大門、廁所門、後門

22.廚房的瓦斯爐不可以設在梁下

23.廚房的瓦斯爐後面不可以是水槽、飲水機、冰箱

24.抽油煙機與瓦斯爐之間不可以有窗戶

25.沙發要放在客廳的財位或伏位上

26.沙發後面可以掛畫(我們四個人有交集的化為"以猴子為主角"的畫)

27.客廳沙發牆角的茶几可以放檯燈

28.客廳的財位方可以放一盆花(香水百合、蘭花、桂花、牡丹、富貴樹、發財樹、竹子、萬年青)

29.衛浴裝修不可隨便移位(否則說不定你睡在樓上馬桶下方)

30.衛浴重點：乾淨、清爽、明亮、通風

31.衛浴不可以設計為半開放或全開放的

32.衛浴地面不可高於客廳

33.衛浴的磁磚不可以選深色系

34.衛浴一定要用乾濕分離

35.瓷磚與浴缸要止滑

36.廁所門隨時都要關著

37.浴室的鏡子要大片

38.衛浴內隨時開一盞燈

39.瓦斯爐對面不可以是洗手台、不可以對到除了廚房的任何一扇門、不可以在房子西北方。

-------<2018.8.30補充>哇！我真的很訝異有網友在乎的是40年老屋這點，這邊解說一下，本來大家觀點就不同，還希望大家和氣和氣的~-----------------------

Q1.買40年老屋幹嘛?

A1.首先，礙於資金不足，所以我們無法選室內有36坪，20年內大樓的房子(以這個地點來看，沒有這樣的物件，如果往松山區看20年內大樓，一坪大概70萬，但公設算進去需要買到52坪，相當於3640萬，這絕對不是什麼加點錢就可住大樓，這總價加了將近一倍)

PS:我不想挑起什麼北中南紛爭，請大大高抬貴手不要叫我搬去其他縣市

Q2.買40年老屋幹嘛大裝潢?

A2.不知問這問題的人有沒有老屋翻新過?其實老屋翻新最貴的是格局規劃、管線重拉，基本上就算只是普通裝潢，一坪6~7萬都是合理範圍內，所以我當初規劃8萬一坪(最後8.5萬)，並不是"大"裝潢，我只是部分建材、壁面材質較下功夫而已，還有我裝了"全熱"基本上一坪就多拉了快一萬上來

Q3.那版上整間弄起來不到一百萬是怎樣?

A3.那九成是新成屋，剩下一成是衝著相信前屋主說"我管線都重拉過了你裝修廁所跟地板換一下就好"(BUT我前屋主很老實地說她住了3X年沒換管線)

Q4.安全問題造成地震塌陷罪魁禍首?

A4.首先這是我們最怕的一件事，所以特別請結構技師來看梁柱、結構、並確認重裝的材質有沒有超重，這些都完全OK~這您不用擔心，甚至本來屋況的牆壁比較多、地板都用磁磚(我們用木地板)，反而比較重。

....那如果你說老屋翻新就是該死，所有的老屋翻新都是不注重安全，那我就認了~因為我的確是老屋翻新。

Q5.老屋花那麼多錢就是沒想清楚

A5.我們當初夢想要住的就是這種風格的房子、這個地點的房子、這個大小的房子，當然是想得清清楚楚，說真的老屋翻新風格有沒有出來其實這就是一坪兩萬的價差，請大大想想，你已經砸了這麼多錢與時間要完成你的夢想，結果因為差了這樣的錢而後悔了20年(這邊假設要住20年....當然如果大大吐槽說20年都不知道都更到哪裡去了，那我還真要謝謝您的祝福，如果都更成功就賺到了，我當初買房考量的一點是地坪要大，這間符合)

以上，希望大大們和氣生財