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「極品鮮奶茶」又一發！乳含量50％還有加煉乳　全家期間限定販售

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▲▼超商飲料 。（圖／資料照）

▲超商又出現新飲品。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

超商鮮奶茶新品又一發！繼推出義美鮮奶茶引發網友嘗鮮風潮後，全家便利商店再度推出鮮奶茶新品「極品限定港式鮮奶茶」，強調生乳含量50%以上，而且還特別添加鷹牌煉乳，每瓶售價45元，預計又將引發嘗鮮風潮。

近來，除了零食界吹起跨界風潮，飲料界也紛紛推出聯名奇趣新品，像是全家之前推出的乖乖椰子牛乳、中華花生豆奶、義美紅豆牛乳、77新貴派牛乳等，都在「期間限定」、「兒時回憶」兩大因素加乘之下，掀起一波波搶購熱潮。

根據Google Trends搜尋趨勢顯示，近三年台灣網友對「聯名」產品的搜尋度及討論聲量增長150%，顯見這股「雙重品牌一次擁有」的模式，深獲消費者青睞。

▲▼ 「極品限定港式鮮奶茶」 。（圖／業者提供）

而全家也看好此趨勢，除了推出鮮奶茶新品「極品限定港式鮮奶茶」外，還新推出「旺仔小饅頭鮮乳」，把大家童年最愛吃的零嘴之一「旺仔小饅頭」和鮮乳結合，而且每一顆還特別縮小約20%，售價39元。

全家指出，「極品限定港式鮮奶茶」和「旺仔小饅頭鮮乳」都將於1月16日起限定推出，都是期間期間販售。

另外，小7則是獨家引進14款日本7-PREMIUM商品，包括「日本7-PREMIUM炸豬排風味餅乾」，將日本家庭必備的炸豬排變成餅乾，加上濃郁的醬汁，一上市即成為日本民眾搶購一空的熱銷商品；還有網友大推去日本必買的「日本7-PREMIUM夾心奶油餅乾」等。

小7表示，分析國人旅日的消費習慣，發現民眾到日本旅行每天都一定會逛便利商店，其中更以當地限定商品最受歡迎，像是日本7-ELEVEN自有品牌7-PREMIUM等產品，就名列在台灣人去日本的必買清單當中，因此引進販售。

▲▼ 超商飲料零食 。（圖／業者提供）

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關鍵字：超商,便利商店,全家,奶茶,鮮奶茶

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