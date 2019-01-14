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社會 社會焦點 保障人權

耐熱不到2小時！故宮也受害　41工程受影響塗料商判刑

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故宮南院（圖／國立故宮博物館提供。）

▲恩企實業以劣質防火塗料混當高品質，用在41項公共工程上，故宮南院也成為受害者。（圖／資料照／故宮南院提供）

記者楊佩琪／台北報導

宣稱獨家代理英國耐高溫防火塗料的「恩企實業公司」，以澱粉和泰國進口低價塗料混充，重新包裝後，為故宮南院、世大運籃球館等41處公共工程進行防火項目，不法獲利超過1.6億。台北地方法院判決，恩企實業公司負責人汪慧南夫婦，分別依詐欺、偽造文書等罪，判處7年、1年10個月有期徒刑，全案可上訴。

根據清查結果，誤用劣質防火塗料的，除了故宮南院以及世大運籃球館外，包括台北藝術中心、好市多、桃園地檢署新建大樓、證交所資訊中心等，以及多家民間企業，目前皆已緊急更換廠商重新補強。

檢調追查，恩企實業涉嫌自2011年起，對外宣稱取得英國Nullifire Ltd獨家授權「270型薄膜膨脹型防火塗料」，並出具英國實驗室防火測試報告，強調塗料高溫防火時效可長達2小時，以此向內政部營建署等單位，申請在台使用許可。

但實際上卻是以進口價格昂貴等理由，改以澱粉及泰國進口低價塗料，混和少量270型塗料，包裝為自行研發之168型，在各項工程中使用，不法獲利約1.6億元。

2016年檢調兵分14路發動搜索，並傳喚負責人汪惠南、周榮華夫妻，以及名義負責人崔明禮等9人，將汪惠南夫妻等，依詐欺等罪起訴。

台北地方法院審理，法官認為，受害者多為大型公共工程，已嚴重危害公共安全，且夫妻倆還涉嫌逃稅110餘萬，考量已認罪且補繳稅金，因此依詐欺、偽造文書等罪，將汪惠南判處7年有期徒刑，周榮華則是1年10個月，全案可上訴。

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