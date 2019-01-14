咬一口全是蟲「還會彈跳」！好市多蜜棗超噁網驚：比飛機上有蛇恐怖

▲好市多深受台灣人喜愛。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

常出現獨家販售超優惠商品的美式賣場好市多（Costco），又被網友爆出疑似水果品管出問題。一名網友指出，昨（13日）晚上去中和店買了牛奶蜜棗，但沒想到回家咬了一口後卻發現裡面都是蟲。而其他網友看到畫面都驚呼好噁心。

這名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」指出，「昨晚買的牛奶蜜棗咬一口全是蟲，每隻都活力旺盛⋯影片最後一秒還會彈跳！」從網友分享的照片跟影片中可看出，牛奶蜜棗內的確充滿了蟲，而且影片中的蟲還會彈跳，精力十分旺盛。

▲好市多販售的蜜棗裡面出現蟲（圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說）

而其他網友看了也紛紛回應說，「哇靠這比飛機上有蛇還恐怖」、「看到的人都覺得噁了，何況是當事人～嚇死！」、「彈起來真的超崩潰」、「第一次看到會跳的蟲～好酷喔…」、「買過2次芭樂...2次都有蟲....只能說好市多水果....農藥少又甜」、「好東西，高品質的蛋白補充品！」。

其中，還有網友指出，「生鮮商品還是附近菜市場買一買就好，量可以少一點，趁新鮮吃一吃」、「水果難免有蟲，畢竟無法一顆顆去照完X-ray在販售，拿著發票跟物品去退就好了，就怕路途遙遠～」、「其實就是運氣的問題，我自己在賣也無法用肉眼判斷裡面如何。」

除了有網友發現蜜棗都是蟲外，還有網友指出在好市多買到整塊臭掉的牛肉，「買個牛肉，搞的像賭博，幸運的話，肉沒問題；不幸運的話，整塊肉是臭的。」而其他網友則回覆說，「我也買過臭掉的牛肉」、「挑裡面、底下的拿，天氣熱一定要帶保冷袋，離開冰箱立刻放進去才不會變質。」