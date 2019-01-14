買好市多除霉劑！回家一噴…15mins後黑斑全掉光　網驚呆效果：大掃除神物

網搜小組／綜合報導

過年快要到了，許多人都開始準備要大掃除，但有些髒汙特別難清，像是牆壁、磁磚縫隙的霉斑就特別難清。一名女網友日前到好市多，買到一瓶超好用的除霉劑，只要噴上靜置10-15分鐘，再用水沖掉就好。她也貼出家中牆壁使用前後對比，讓其他人大呼「好神哦」、「好吸引我」、「也清太乾淨了吧！」

「這是我用過最好用的除霉劑」，一名女網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享一款除霉劑，用法是乾噴在霉斑處，接著靜置10-15分鐘，然後直接用水沖掉就好，不過噴的時候建議帶著口罩，味道部分則是淡淡的漂白水味。

原PO透露，她家是老公寓，因為廁所沒有窗戶，所以很容易長黴菌。每到過年，這些霉斑就讓人很傷腦筋，「昨天想說買來試試看沒想到效果這麼好 ，跟我有同樣煩惱的媽媽們一起分享」。她也在留言處表示，好市多是賣2罐299元。

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▲原PO說，好市多的這瓶是她用過最好用的除霉劑。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

看到牆壁的前後對比照後，其他人紛紛大喊心動，「除霉好像很厲害」、「列入購買名單」、「看起來很誘人欸」。也有用過的網友大推，「我也覺得很好用 噴完幾乎不用刷了 沖水就乾淨了」、「真的超乾淨耶！跟新的一樣」、「而且幾乎就是噴上去、等，然後沖掉就乾淨了，不太需要花力氣刷」。

還有人認為其實不用特地買除霉劑，留言教學除霉方法，「直接買漂白水跟衛生紙，沾濕靜置半小時，再把衛生紙拿掉即可～～我都這樣」、「漂白水把小蘇打粉弄成膏狀，最好用」、「一般漂白水就可以了。不要浪費錢」。

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